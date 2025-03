DIRETTA EMPOLI CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Esiti alterni nei precedenti più recenti ci accompagnano verso la diretta Empoli Cagliari Primavera, perché le ultime tre partite fra toscani e sardi ci hanno dato un pareggio e una vittoria per parte, anche se dobbiamo notare che nei dieci incroci più recenti non c’è mai stata una vittoria in trasferta, quindi il fattore campo sembra incidere moltissimo quando si parla appunto della diretta Empoli Cagliari Primavera.

Ecco allora che non stupisce osservare come la partita d’andata, giocata domenica 29 settembre scorso, sia terminata con la vittoria casalinga per 2-0 del Cagliari allo Stadietto Carlo Enrico Giulini grazie ai gol firmati da Sofiane Achour al 22’ e poi da Nicola Grande al minuto 86 per certificare definitivamente la vittoria casalinga dei rossoblù sardi. Oggi però si giocherà naturalmente in Toscana, la storia ci direbbe quindi che stavolta potrebbe essere l’Empoli nettamente favorito per la vittoria… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EMPOLI CAGLIARI PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Empoli Cagliari sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro sul canale 60, e in diretta streaming video su Primavera TV, accessibile dal sito ufficiale di Sportitalia.

EMPOLI CAGLIARI PRIMAVERA, A CACCIA DI PUNTI

La diretta Empoli Cagliari Primavera andrà in onda il 2 marzo 2025 e sarà un match delicatissimo nell’ottica della lotta salvezza nel campionato Primavera. I sardi, quattordicesimi con 34 punti, si trovano in una posizione relativamente tranquilla, con un margine di nove punti sulla zona playout. Diversa la situazione per l’Empoli, che occupa il diciassettesimo posto con 25 punti ed è attualmente in piena zona playout. Per i toscani, vincere è fondamentale: servono punti per accorciare le distanze con l’Atalanta e provare a uscire dalle zone pericolose della classifica.

Curiosamente, nonostante la situazione di classifica sfavorevole, l’Empoli segna di più rispetto al Cagliari, ma paga una difesa troppo fragile, avendo incassato oltre dieci gol in più rispetto ai rossoblù. Sul piano del rendimento recente, il Cagliari arriva con maggiore fiducia, avendo raccolto cinque punti nelle ultime cinque partite, mentre l’Empoli ha ottenuto solo due pareggi nelle ultime cinque uscite. Entrambe, però, sono reduci da una sconfitta e vogliono reagire. I toscani hanno bisogno di una vittoria per rilanciarsi, il Cagliari vuole allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa.

EMPOLI CAGLIARI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’Empoli dovrebbe scendere in campo con Versari tra i pali, difesa a quattro composta da Moray, El Biache, Monaco e Falcusan. A centrocampo Trdan, Huqi e Matteazzi si occuperanno della costruzione del gioco, mentre il tridente d’attacco sarà formato da Popov, Rugani e Olivieri.

Il Cagliari risponderà con Iliev in porta, Arba, Cogoni, Franke e Grandu in difesa. In mediana Liteta, Marcolini e Sulev cercheranno di tenere il possesso del pallone, mentre Vinciguerra, Trepy e Bolzan formeranno il trio offensivo.