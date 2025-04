DIRETTA EMPOLI CAGLIARI (RISULTATO 0-0): ADOPO PROVVIDENZIALE SU HENDERSON

Inizio vivace tra le due squadre, ma senza grandi occasioni da rete. Al 1’, Cacace crossa per Kouamè che non controlla bene, permettendo a Caprile di intervenire. Al 7’ ancora Cacace protagonista, ma la difesa avversaria neutralizza il suo passaggio centrale. Al 13’ Luvumbo entra in area ma sbaglia la misura del cross, mentre al 17’ Marianucci cerca in profondità Kouamè con un lancio troppo lungo. Al 20’ i toscani ripartono in contropiede e Henderson prova la conclusione dalla distanza, deviata provvidenzialmente da Adopo. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Empoli Sassuolo Primavera (risultato finale 1-2): aggancio al secondo posto! (5 aprile 2025)

Diretta Empoli Cagliari streaming video, come seguire la partita

Chiunque volesse godersi la diretta Empoli Cagliari dovrà collegarsi alle 15.00 a Dazn tramite il sito o l’applicazione, scaricabile sui dispositivi e sulle smartTv, per la visione in streaming o altrimenti sui canali Dazn e Dazn1 raggiungibili tramite il decoder di Sky, per fare questo sarà però necessario aver sottoscritto l’abbonamento Standard o Plus.

DIRETTA/ Sampdoria Cagliari Primavera (risultato finale 0-3): i rossoblù puntano ai playoff! (5 aprile 2025)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Empoli Cagliari comincia e ci racconta anche di un incrocio tra Davide Nicola e l’ultima squadra condotta alla salvezza. L’ennesimo capolavoro di un allenatore che si è fatto una bella fama in tal senso: da subentrato ha salvato Udinese, Genoa, Torino e Salernitana, anche se il capolavoro più noto rimane quello del Crotone con cui ha condotto tutto il campionato. A proposito: in quel 2016-2017 i 9 punti Nicola li aveva recuperati proprio all’Empoli (allenato da Giovanni Martusciello), mentre l’anno scorso è stato chiamato a gennaio per sostituire Aurelio Andreazzoli, che nel frattempo aveva preso il posto di Paolo Zanetti. Quell’Empoli aveva fatto 13 punti in 20 giornate, ed era considerato spacciato.

Video Empoli Bologna (0-3)/ Gol e highlights: doppietta di Dallinga! (Coppa Italia, 1 aprile 2025)

Sotto la guida dell’allenatore toscano ne ha fatti 23 in 18 gare, beffando il Frosinone proprio all’ultima giornata grazie alla vittoria sul campo della Roma. Con il Cagliari si trova a buon punto per un’altra salvezza, ma oggi al Castellani è vietato rilassarsi: noi diamo spazio alle formazioni ufficiali perché ci siamo davvero, la diretta Empoli Cagliari prende il via! EMPOLI (3-4-2-1): D. Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Sambia, A. Grassi, L. Henderseon, Giu. Pezzella; Se. Esposito, Cacace; Kouamé. Allenatore: Roberto D’Aversa CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Palomino, Yerry Mina, Luperto, Augello; Adopo, Prati; Zortea, N. Viola, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola (agg. di Claudio Franceschini)

Empoli Cagliari, Davide Nicola contro il suo recente passato

Nel pomeriggio andrà in scena allo Stadio Carlo Castellani la diretta Empoli Cagliari che potrebbe già essere decisiva per la stagione delle due formazione soprattutto dei toscani che si stanno giocando la permanenza nella massima divisione oltre alla possibilità di giocare la finale di Coppa Italia, che però dopo la sconfitta 0-3 con il Bologna sembra impossibile.

Per i casteddu invece una sconfitta non sarebbe un macigno sulla loro stagione e sulla possibilità di salvarsi ma anzi li farebbe ritornare nel pieno della lotta dopo essere riusciti ad uscire con una serie di buoni risultati.

FormazioniEmpoli Cagliari, probabili protagonisti della sfida

I rossoblù di Davide Nicola replicheranno per la diretta Empoli Cagliari il 3-4-2-1 che ha permesso di vincere 3-0 contro il Monza, in porta ci sarà Caprile, difesa composta da Luperto, Mina e Palomino, centrocampo affidato ad Augello, Prati, Adopo e Zortea, Felici e Viola sulla trequarti, Piccoli unica punta. Gli azzurri dovranno far fronte a qualche indisponibile ma nonostante ciò Roberto D’Aversa replicherà la solita formazione con Vasquez, Goglichidze, Marianucci e Viti, Gyasi, Grassi, Henderson e Pezzella, Esposito e Cacace, Kouamé.

Empoli Cagliari, quote e possibile risultato

La vittoria del Cagliari potrebbe sembrare essere il risultato più probabile dopo la fine dei 90 minuti ma non secondo bet365 che come valore più basso ha la vittoria dell’Empoli pari a 2.55, la vittoria sarda invece è pagata alla stessa maniera del pareggio con una quota fissata a 3.00. I toscani arrivano da una serie di 16 partite senza vittorie e rimane quindi difficile pensare che possano riuscire a battere una squadra più in forma come i casteddu che hanno anche saputo dimostrare in più occasioni di avere raggiunto una solidità difensiva anche contro grandi squadre.