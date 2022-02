Diretta Empoli Cagliari/ Streaming video tv: ospiti in buona forma (Serie A)

DIRETTA EMPOLI CAGLIARI: PERIODO POSITIVO PER I SARDI

Empoli Cagliari, in diretta domenica 13 febbraio alle ore 15:00 dallo stadio Carlo Castellani di Empoli, è valida per la venticinquesima giornata di Serie A. I toscani sono reduci dal pareggio a reti bianche di Bologna. La squadra di Aurelio Andreazzoli è una delle rivelazioni del campionato, occupando l’undicesima posizione con 30 punti. L’Empoli non sta però vivendo un buon momento, con soli tre punti conquistati nelle ultime cinque giornate, arrivati da altrettanti pareggi. Gli azzurri non vincono una partita dallo scorso 12 dicembre, in occasione dello 0-1 in casa del Napoli.

Il Cagliari arriva alla sfida del Castellani, dopo l’importante vittoria conseguita in casa dell’Atalanta, gara terminata con il punteggio di 1-2. Grazie a questo successo, la compagine allenata da Walter Mazzarri ha abbandonato la zona retrocessione, portandosi in diciassettesima posizione con 20 punti, due in più rispetto al Venezia. I sardi sono in un buon periodo, nelle ultime cinque partite infatti, hanno conquistato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. La gara di andata disputata lo scorso settembre, è terminata con il successo dell’Empoli per 0-2.

DIRETTA EMPOLI CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Empoli Cagliari di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta in streaming video, per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI EMPOLI CAGLIARI

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Empoli Cagliari, le quali scenderanno in campo nella gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Il tecnico dei toscani, Aurelio Andreazzoli, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-3-2-1. Il terminale offensivo sarà Pinamonti, supportato da Henderson e Bajrami. Questa la probabile formazione titolare dell’Empoli: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli S, Parisi; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari risponderà con il consueto 3-5-2. In attacco, Pereiro verso la conferma da titolare, con Joao Pedro al suo fianco. Ecco la probabile formazione titolare dei sardi, in vista della trasferta di Empoli: Cragno; Lovato, Goldaniga, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Baselli, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Empoli Cagliari di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Favorita la quadra di casa, con la vittoria dell’Empoli, abbinata al segno 1, quotata 1.95. Un eventuale pareggio tra le due compagini, proposto con segno X, è quotato 3.75. Il successo esterno del Cagliari, con il segno 2, è quotato 3.65.



