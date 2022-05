DIRETTA/ Empoli Cagliari Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

DIRETTA EMPOLI CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente sta per cominciare la diretta di Empoli Cagliari Primavera, e allora possiamo tuffarci brevemente nei testa a testa tra queste due squadre per dire che i primi incroci risalgono alla stagione 2009-2010, e che da quel momento gli isolani hanno sostanzialmente dominato, visto che sono stati in grado di vincere 7 partite con appena due sconfitte, mentre i pareggi sono stati 5. Nel 2018 Empoli Cagliari Primavera era stata la partita valida per la promozione nel campionato 1: l’avevano spuntata i sardi, che al Centro Sportivo Monteboro (dunque sul campo dell’Empoli) avevano vinto 3-1 grazie alla doppietta di Lorenzo Camba e il gol finale di Riccardo Doratiotto, mentre per i toscani aveva temporaneamente pareggiato Muhamed Tehe Olawale su rigore.

Le uniche due vittorie dell’Empoli sono arrivate in casa; l’ultima vittoria esterna del Cagliari Primavera è quella del settembre 2019 (una delle quattro nelle ultime cinque partite) in rimonta con Luca Gagliano e Bruno Conti a ribaltare la rete di Kevin Cannavò. Adesso finalmente mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: è tutto pronto, la diretta di Empoli Cagliari Primavera può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA EMPOLI CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Cagliari Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre che trasmetterà l’ultima giornata con aggiornamenti da tutti i campi con la formula della Diretta Gol. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

EMPOLI CAGLIARI PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI

Empoli Cagliari, domenica 15 maggio 2022 alle ore 14.00 presso il Centro Sportivo Monteboro, sarà una sfida valida per la 34^ giornata di Primavera 1. Sardi per mettere il timbro sul piazzamento sul podio in questa regular season che la formazione rossoblu ha saputo disputare da vera protagonista. A -2 dall’Inter seconda c’è ancora una chance per il Cagliari di migliorare il piazzamento finale, anche se le difficoltà della prima squadra hanno portato al cambio in panchina tra Agostini e Concas.

L’Empoli campione d’Italia in carica ha vissuto una stagione completamente diversa dalla precedente, riuscendo solo nelle ultime due partite a tirarsi fuori dalla bagarre in zona retrocessione, senza essere comunque mai davvero competitivo per la lotta al titolo o per un piazzamento nei play off. All’andata Cagliari vincente senza problemi sull’Empoli con un secco 2-0 tra le mura amiche del Centro Sportivo Asseminello.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Cagliari Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Monteboro. Per l’Empoli, Antonio Buscé schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Biagini; Rizza, Rossi, Boli, Dragoner; Fazzini, Degl’Innocenti, Evangelisti; Baldanzi, Lozza, Kaczmarski. Risponderà il Cagliari allenato da Roberto Concas con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: D’Aniello; Carboni, Palomba, Iovu, Astrand; Conti, Kourfalidis, Cavuoti; Masala, Luvumbo, Tramoni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Cagliari Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











