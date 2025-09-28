Diretta Empoli Carrarese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Castellani per la quinta giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA EMPOLI CARRARESE, ECCO IL DERBY TOSCANO!

Il derby toscano in programma con la diretta Empoli Carrarese avrà inizio domenica 28 settembre 2025 dalle ore 19:30. Presso lo Stadio Carlo Castellani i padroni di casa vogliono risollevarsi avendo conquistato appena quattro punti in altrettante partite a causa delle due sconfitte già rimediate, oltre alla delusione patita in settimana.

L’Empoli lo scorso giovedì è stato infatti eliminati nei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2025/2026 dal Genoa, perdendo in trasferta per 3 a 1. Questo KO è arrivato dopo quello ben più pesante, considerando la differenza di categoria con i rossoblu, per mano del Pescara, in grado di rifilare loro un poker senza neanche segnare un gol.

I giallazzurri si trovano in ogni caso sì sopra ai rivali della quinta giornata del campionato cadetto ma ad un solo punto di distacco toccando quota cinque. Già sconfitti in Coppa nel turno precedente dall’Udinese, i Marmiferi hanno avuto modo di concentrarsi esclusivamente sul proprio percorso in Serie B già da diverse settimane.

Gli uomini guidati in panchina dal tecnico Antonio Calabro hanno tuttavia a loro volta il desiderio di riscattare il risultato negativo ottenuto nell’ultimo weekend quando di sono arresi per 3 a 4 fra le mura amiche contro l’Avellino. A nulla era poi effettivamente valso appunto la rete firmata da Schiavi poco oltre l’ottantesimo minuto.

DIRETTA EMPOLI CARRARESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

I tifosi azzurri e quelli grigiorossi così come tutti gli appassionati di calcio potranno seguire la diretta Empoli Carrarese su DAZN. Anche Amazon Prime Video garantirà la messa in onda dell’evento con la funzione streaming attiva per gli iscritti al canale LaB Channel.

DIRETTA EMPOLI CARRARESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Se dobbiamo valutare le probabili formazioni della diretta Empoli Carrarese possiamo dire che mister Guido Pagliuca potrebbe decidere di utilizzare anche per questa sfida il 3-4-1-2 con Fulignati in porta, Curto, Lovato e Guarino a formare il resto della difesa, Elia, Ghion, Ignacchiti e Carboni nel mezzo, Ilie e Popov dietro all’unica punta Shpendi. Un modulo speculare dovrebbe essere scelto pure dal tecnico Antonio Calabro ed i suoi Marmiferi con Bleve fra i pali protetto da Ruggeri, Salamon ed Imperiale, Zanon, Schiavi, Hasa e Cicconi a centrocampo mentre Arena e Bozhanaj forniranno supporto offensivo ad Abiuso.

DIRETTA EMPOLI CARRARESE, LE QUOTE

Ragionando grazie alle quote fornite dai bookmakers, possiamo evidenziare quale potrebbe essere l’esito finale della diretta Empoli Carrarese. Le agenzie di scommesse come ad esempio Sisal propendono nell’indicare i padroni di casa in pole position per la vittoria in questo derby con l’1 pagato soltanto a 2.10. Ci sono quindi meno chances che la partita si concluda in parità, con l’x fissato a 3.10, ed ancor di meno che possa terminare con il successo dei giallazzurri.