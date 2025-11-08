Diretta Empoli Catanzaro streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie B, oggi 8 novembre 2025

DIRETTA EMPOLI CATANZARO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Manca ormai poco al fischio di inizio della diretta di Empoli Catanzaro, avendo ancora un po’ di tempo vi presentiamo il nostro angolo delle statistiche, in maniera tale da capire chi tra queste due realtà riuscirà a portare a casa i tre punti. L’Empoli continua a crescere nel gioco e nei numeri: 57% di possesso, 2,0 xG, 1,7 xA, e una media di 11,1 km percorsi per giocatore. Il 68% delle azioni offensive nasce da combinazioni centrali, con una precisione elevata (87% di passaggi riusciti) e un ritmo costante nei finali (43% dei gol dopo il 70’).

Il Catanzaro risponde con organizzazione e verticalità: 52% di possesso, 1,8 xG, 1,3 xGA, e una grande efficacia sulle transizioni (39% delle reti da ripartenze). La squadra calabrese ha anche un ottimo rendimento difensivo sui piazzati (solo 12% dei gol subiti da fermo). Disciplina in equilibrio (2,2 gialli a testa), ma più falli tattici dei giallorossi (16,5 contro 12,8). Ora via al commento live della diretta di Empoli Catanzaro, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

EMPOLI CATANZARO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

I riferimenti per la diretta Empoli Catanzaro in tv sono i consueti in Serie B: parliamo di servizi per la diretta streaming video, offerti su abbonamento da DAZN oppure LaB Channel, disponibile su Prime Video e OneFootball TV.

TOSCANI PER USCIRE DALLA CRISI

Appuntamento delicato alle ore 15.00 con la diretta Empoli Catanzaro, infatti lo stadio Carlo Castellani ospiterà una partita al centro dell’attenzione nella dodicesima giornata di Serie B oggi pomeriggio, sabato 8 novembre 2025. Questo si deve purtroppo alla crisi dei toscani, che non stanno mantenendo le attese di inizio stagione.

Ovviamente l’Empoli era una delle squadre più attese di questa Serie B, ma non riesce proprio ad ingranare e anzi sta peggiorando con il passare dei turni. L’ultima vittoria dei toscani risale al 5 ottobre, nelle successive quattro partite hanno raccolto solo due punti e la sconfitta contro l’Entella ha relegato l’Empoli addirittura in zona playout, quindi è scattato l’allarme.

Fino a poco tempo fa d’altronde era ancora più in crisi il Catanzaro, che nelle prime otto giornate aveva raccolto sei pareggi e due sconfitte. Mancavano le vittorie, ma quando è arrivato il primo successo ha aperto una striscia di tre gioie consecutive e così la vittoria contro il Venezia di settimana scorsa ha proiettato i calabresi addirittura in zona playoff.

Questo da una parte indica che basta poco per cambiare volto alla stagione essendo ancora a novembre, però la diretta Empoli Catanzaro metterà i toscani di fronte a una delle squadre più in forma della Serie B proprio in una partita che i padroni di casa non possono permettersi di sbagliare. Ecco perché al Castellani ci attende un pomeriggio per cuori forti…

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CATANZARO

Alessio Dionisi sta faticando a trovare la formula giusta per i toscani, vedremo se il modulo 3-5-2 sarà confermato nelle probabili formazioni per la diretta Empoli Catanzaro. Potremmo comunque identificare un asse con il portiere e capitano Fulignati, Obaretin al centro della difesa e Belardinelli al cuore del centrocampo, più i due attaccanti titolari, che potrebbero essere Ilie e Pellegri, concorrenza di Sshpendi e Bianchi permettendo.

Il Catanzaro di Alberto Aquilani sta invece vivendo un ottimo periodo e allora il mister potrebbe puntare ancora sul 3-4-2-1, nel quale l’attacco calabrese potrebbe essere formato da Iemmello, capitano e prima punta, più Buglio e Cissè alle sue spalle come trequartisti; Pontisso e Rispoli nel cuore della mediana, Brighenti guida la difesa davanti a Pigliacelli.

PRONOSTICO E QUOTE

Partita delicata per i toscani, che però sembrano essere favoriti nel pronostico secondo le quote Snai sulla diretta Empoli Catanzaro. Infatti il segno 1 al Castellani è quotato a 2,25, mentre con il pareggio si tocca quota 3,05 ed infine se i calabresi aggravassero la crisi dell’Empoli il segno 2 è offerto a 3,25.