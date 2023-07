DIRETTA EMPOLI CERTALDO/ Video streaming tv: il confronto con l’anno scorso (20 luglio 2023)

DIRETTA EMPOLI CERTALDO: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo che la diretta di Empoli Certaldo si giochi, possiamo andare a valutare come la squadra azzurra potrebbe comportarsi nella stagione che inizierà a breve. L’anno scorso l’Empoli, che era reduce da una brillante salvezza anche se con un evidente calo nel girone di ritorno, si era presentato ai nastri di partenza con un nuovo allenatore: Paolo Zanetti, che aveva portato in Serie A il Venezia (attraverso i playoff) ma poi era stato esonerato l’anno seguente a pochissime giornate dal termine, con la squadra quasi condannata alla retrocessione e poi effettivamente tornata in cadetteria.

A Empoli Zanetti si è rilanciato: timbrando 10 vittorie e 13 pareggi (15 dunque le sconfitte) la sua squadra schierata con il 4-3-1-2 ha spesso e volentieri giocato bene e ottenuto 43 punti, quattordicesimo posto in classifica e ben 12 lunghezze di vantaggio su Spezia e Verona, che erano andate a giocarsi il playout. Vedremo dunque cosa succederà quest’anno, ma certamente le premesse per replicare la buona stagione passata ci sono; vero è anche che alcuni calciatori hanno salutato, e bisognerà scoprire se Zanetti sarà in grado di costruire una squadra competitiva… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA EMPOLI CERTALDO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Empoli Certaldo, la seconda amichevole estiva della squadra toscana. Questo significa che non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per assistere alle immagini; per le informazioni utili, anche sul programma settimanale dei ragazzi di Paolo Zanetti, consigliamo di consultare liberamente le pagine ufficiali che l’Empoli mette a disposizione sui social network, in particolare gli account di Facebook e Twitter.

ALTRO TEST PER I TOSCANI!

Empoli Certaldo, in diretta dal Centro Sportivo Petroio alle ore 18:00 di giovedì 20 luglio, è la seconda amichevole che la squadra toscana affronta nella preparazione estiva alla prossima stagione. Ancora una volta l’Empoli scende in campo contro una formazione dilettantistica, che fa parte della Serie D: sarà una sgambata ovviamente, ma con uno sparring partner comunque “credibile” anche se la prima uscita, come logico era aspettarsi, si è risolta in un roboante 10-0 contro il Castelfiorentino.

Per l’Empoli comunque non contano i risultati in questo momento, quanto il mettere in ritmo i vari giocatori e, ancora più importante, capire quale possa essere la squadra che andrà poi ad affrontare il terzo campionato di Serie A consecutivo: Paolo Zanetti è stato confermato come allenatore e ormai conosce l’ambiente, dunque nella diretta di Empoli Certaldo vedremo come intenderà sistemare i suoi giocatori sul terreno di gioco di Petroio pensando anche a qualche alchimia rispetto alla prima amichevole, appunto per continuare a sperimentare con il suo Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CERTALDO

Sarà sempre il 4-2-3-1 il modulo di Paolo Zanetti per Empoli Certaldo: potrebbe arrivare oggi il debutto di Daniel Maldini che era assente contro il Castelfiorentino, nel caso il figlio d’Arte potrebbe prendere posto a sinistra nella linea sulla trequarti, con Piccoli che può essere confermato in qualità di prima punta tallonato da Kaczmarsi. Poi, in porta avremo la possibilità di vedere Stubljar che potrebbe giocare dal primo minuto.

Sulle corsie laterali Donati e Rizza (oppure Cacace a sinistra), a formare la coppia centrale Walukiewicz e Luperto che però possono lasciare spazio a Marianucci e Indragoli. A centrocampo, stuzzica l’idea di provare Degli Innocenti come titolare, con uno tra Alberto Grassi ed Ekong; Baldanzi dovrebbe nuovamente agire come trequartista centrale ma attenzione alla concorrenza di Crociata, in questo caso Fazzini sarebbe confermato come laterale di destra.

