Diretta Empoli Cosenza/ Streaming video Dazn, quote: risultato incerto! (Serie B)

Empoli Cosenza, in diretta dallo stadio Castellani, sarà il match che andrà in scena alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 27 luglio 2020, per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B. Scontro che incrocia ambizioni di play off con quelle di salvezza. La formazione toscana si è prepotentemente rilanciata dopo la vittoria contro la Salernitana , un 2-4 che ha rilanciato gli azzurri al settimo posto in classifica, dopo due sconfitte consecutive che sembravano aver vanificato la rimonta verso la zona degli spareggi promozione della squadra di Marino. Ma il Cosenza non può permettersi di sbagliare, anche perché facendo risultato al Castellani potrebbe giocarsi una grandissima chance per disputare almeno i play out: lo scontro diretto all’ultima giornata in casa contro la Juve Stabia. I silani sono padroni del loro destino ma anche consapevoli che perdendo ad Empoli e vedendo Pescara e Juve Stabia vincere nei rispettivi impegni interni, la retrocessione sarebbe matematica con una giornata d’anticipo.

La diretta tv di Empoli Cosenza non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Le probabili formazioni del match tra Empoli e Cosenza presso lo stadio Castellani. I padroni di casa dell’Empoli allenato da Pasquale Marino scenderanno in campo scegliendo un 4-3-3 come modulo di partenza e con questo undici titolare: Brignoli; Pinna, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Frattesi, Ricci, Bandinelli; Ciciretti, Mancuso, Bajrami. Il Cosenza guidato in panchina da Occhiuzzi risponderà invece con un 3-4-1-2 schierando questa formazione titolare dal primo minuto: Saracco; Capela, Idda, Legittimo; Casasola, Bruccini, Sciaudone, Bittante; Baez; Rivière, Carretta.

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Empoli Cosenza. Il favore sembra essere tutto per i padroni di casa, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,25, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Cosenza (segno 2) varrebbe 3,25 volte la posta in palio.



