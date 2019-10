Diretta Empoli Cremonese/ Streaming video DAZN: grigiorossi in affanno (Serie B)

Empoli Cremonese, diretta da Serra, si gioca domenica 20 ottobre alle ore 21.00 presso lo stadio Castellani di Empoli, e sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Prima della sosta i toscani sono caduti a sorpresa, sul più bello: sconfitti sul campo del Pordenone con un secco 2-0, in una sfida che se vinta avrebbe regalato agli azzurri la vetta solitaria della classifica del campionato cadetto. Dopo tre vittorie consecutive la squadra di Bucchi ha avuto un promemoria su quanto è complicata la realtà del torneo cadetto, particolare che conosce bene la Cremonese che dopo il ko interno contro il Cittadella ha esonerato il tecnico Massimo Rastelli. Dopo nove anni è tornato sulla panchina grigiorossa Marco Baroni, per rilanciare una Cremonese che al momento veleggia comunque a metà classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Cremonese, domenica 20 ottobre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. DAZN avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito dazn.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CREMONESE

Le probabili formazioni di Empoli Cremonese, domenica 20 ottobre alle ore 21.00 presso lo stadio Castellani di Empoli, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B. L’Empoli del tecnico Christian Bucchi sarà schierato con un 4-3-1-2: Brignoli, Veseli, Romagnoli, Maietta, Balkovec, Bandinelli, Stulac, Bajrami, Dezi, Mancuso, Moreo. Risponderà la Cremonese allenata da Marco Baroni schierata con un 3-5-2: Volpe, Caracciolo, Bianchetti, Ravanelli, Mogos, Valzania, Castagnetti, Arini, Migliore, Ciofani, Ceravolo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Empoli Cremonese, le quote dell’agenzia di scommesse Snai fanno cadere i favori del pronostico sulla formazione toscana. Vittoria interna quotata 1.85, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.60 mentre l’affermazione in trasferta viene invece offerta a una quota di 4.20. Per quanto riguarda il numero dei gol complessivamente realizzati dalle due squadre nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.90 e under 2.5 quotato invece 1.85.



