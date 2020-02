Diretta Empoli Crotone/ Streaming video DAZN: debutto ostico per Marino (Serie B)

Empoli Crotone, diretta dall’arbitro Marinelli oggi, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Castellani di Empoli, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. L’ultimo pari interno contro il Chievo non è stato sufficiente per salvare la panchina di Roberto Muzzi. Terzo cambio per la formazione toscana, con l’Empoli che dopo Bucchi ha esonerato anche l’allenatore capitolino, chiamando Pasquale Marino nella speranza di risollevare una situazione pericolosa di classifica con la squadra in piena zona play out. In Empoli Crotone però la squadra calabrese sarà un cliente difficile con gli Squali sempre terzi a una sola lunghezza dal secondo posto, ma nell’ultimo turno di campionato la formazione allenata da Stroppa ha perso una ghiotta occasione facendosi battere in casa dallo Spezia, non riuscendo così ad approfittare del passo falso del Pordenone contro il Pescara. Pari a reti bianche nel match d’andata tra le due compagini, i calabresi non sono invece mai riusciti ad espugnare lo stadio Castellani nella loro storia in partite ufficiali di campionato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Crotone non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CROTONE

Andiamo adesso a scoprire insieme le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Empoli Crotone, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Castellani per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. L’Empoli allenato da Pasquale Marino dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta, Antonelli; Frattesi, Ricci, Henderson; Tutino, La Gumina, Mancuso. Il Crotone guidato in panchina da Stroppa sarà chiamato a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta; Messias, Simy.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Empoli e Crotone, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 2.55, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.20 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 2.80. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.00 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.80.



