Diretta Empoli Entella/ Streaming video DAZN: un testa-coda scontato? (Serie B)

DIRETTA EMPOLI ENTELLA: TUTTO FACILE PER LA CAPOLISTA?

Empoli Entella sarà in diretta dallo stadio Castellani, alle ore 14:00 di sabato 20 marzo: nella 30^ giornata del campionato di Serie B 2020-2021 assistiamo qui al testa-coda della classifica. I toscani volano: imbattuti da 23 giornate, hanno piegato anche il Pordenone con un gol all’ultimo respiro e confermato 7 punti di vantaggio sulla terza, con una promozione diretta sempre più vicina e che sarebbe ovviamente meritatissima, salvo improvvisi crolli.

Alessio Dionisi sa comunque di non poter sottovalutare l’Entella che, battuta in casa dalla Cremonese, ha un bisogno disperato di punti per abbandonare la zona playout, anche se ormai appare chiaro che i liguri dovranno almeno giocare lo spareggio per non retrocedere e anche in questo caso sarà difficile arrivarci. Aspettando che la diretta di Empoli Entella si giochi, proviamo a valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA EMPOLI ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Entella non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: con la sola eccezione dell’anticipo, tutta la Serie B viene infatti fornita dall’applicazione DAZN che, salvo qualche evento disponibile su DAZN1 (aperto anche agli abbonati Sky da almeno tre anni), ne garantisce la visione in diretta streaming video ai suoi clienti. Per assistere alla partita potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone o anche una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ENTELLA

Come sempre Dionisi punta sul 4-3-1-2, in Empoli Entella Matos (di fatto il matchwinner nel turno infrasettimanale) può giocarsi il posto con Bajrami o uno tra La Mantia e Mancuso per naturale turnover, da valutare anche Moreo e Olivieri mentre a centrocampo sono Zurkowski e Crociata a chiedere spazio, dunque Samuele Ricci e Haas rischiano a differenza di Stulac che potrebbe essere confermato come centrale. Fiamozzi-Sabelli e Fabiano Parisi-Terzic i ballottaggi sugli esterni, Simone Romagnoli giocherà con Casale a protezione del portiere Brignoli. L’Entella di Vincenzo Vivarini è schierato con un modulo molto simile: Borra in porta, Pellizzer e Coppolaro gli esterni con Chiosa e Pellizzer che proteggeranno l’estremo difensore. A centrocampo comanda Andrea Paolucci, mentre dovremmo vedere Dragomir e Koutsoupias nelle posizioni di mezzali; fanno un passo avanti Schenetti e Giuseppe De Luca, quest’ultimo oscilla tra la trequarti e la linea d’attacco per supportare Matteo Mancosu.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Empoli Entella possiamo avvalerci delle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai: vediamo allora quello che ci dicono. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,50 volte la puntata, mentre il segno X che regola il pareggio vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 4,00 volte la giocata e il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 6,50 volte l’importo investito con questo bookmaker.



