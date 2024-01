DIRETTA/ Empoli Fiorentina Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (20 gennaio 2024)

DIRETTA EMPOLI FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci arrivati alla diretta di Empoli Fiorentina Primavera, intrigante derby toscano. L’Empoli ci arriva in crisi: tre sconfitte consecutive e quattro nelle ultime cinque partite (con in mezzo la vittoria sulla Sampdoria), soprattutto la squadra azzurra ha vinto soltanto due volte (sempre in casa) nelle ultime 12 gare, in generale ha raccolto 5 vittorie che sono lo stesso numero delle sconfitte, dunque tanti i pareggi (7) ma se non altro in casa l’Empoli viaggia bene, avendo ottenuto 15 punti in 8 partite con un totale di 16 gol segnati e 6 subiti.

Diretta/ Napoli Fiorentina (risultato finale 3-0): doppio Zerbin la chiude! (18 gennaio 2024)

Per un confronto, basti dire che in trasferta le reti incassate sono 16, anche con una partita in più un dato molto peggiore. La Fiorentina ha vinto le ultime tre trasferte, mettendo in fila i successi contro Sampdoria, Bologna e Atalanta; peccato che questo rendimento esterno non sia stato confermato dalle gare casalinghe, infatti è clamoroso notare che i giovani viola non abbiano ancora vinto sul loro terreno di gioco (5 pareggi e 3 sconfitte) mentre fuori casa hanno raccolto quattro affermazioni – tutte quelle del campionato 1 – senza pareggi e con cinque sconfitte. La squadra subisce gli stessi gol (12) in casa e in trasferta, ma adesso è tempo di scoprire come andranno le cose sul terreno di gioco: mettiamoci comodi perché ci siamo, la diretta di Empoli Fiorentina Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Napoli Fiorentina/ Quote: Simeone vs Beltran in attacco (Supercoppa, 18 gennaio 2024)

EMPOLI FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Fiorentina Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Empoli Fiorentina Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solocalcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

Probabili formazioni Napoli Fiorentina/ Diretta tv: ci sono Mazzocchi e Faraoni (Supercoppa, 17 gennaio 2024)

IL DERBY

Empoli Fiorentina, in diretta sabato 20 gennaio 2024 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. I Viola nell’ultima uscita hanno confermato il loro momento di ripresa, andando ad espugnare il campo dell’Atalanta e ottenendo così il quarto risultato utile nelle ultime cinque partite di campionato, cercando così di continuare a staccarsi dai bassifondi della classifica.

Dall’altra parte resta a metà classifica l’Empoli che si approccia però a questo derby toscano in un momento di crisi, reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima il pesante poker incassato sul campo del Sassuolo. Azzurri che in generale hanno perso quattro delle ultime cinque partite disputate in campionato e si ritrovano ora staccati di 7 punti dalla zona play off, divario che in caso di ko contro la Fiorentina potrebbe cominciare a sembrare incolmabile alla squadra allenata da Birindelli.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Fiorentina Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Petroio di Vinci. Per l’Empoli, Alessandro Birindelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Seghetti; Barsi, Corona, Stassin, Ignacchiti; Indragoli, Kaczmarski, Mannelli; Vallarelli, Bucancil, Barsotti. Risponderà la Fiorentina allenata da Daniele Galloppa con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Vannucchi, Vigiani, Biagetti, Baroncelli, Scuderi, Fortini, Falconi, Vitolo, Denes, Sene, Rubino.

EMPOLI FIORENTINA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Fiorentina Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA