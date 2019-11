Diretta Empoli Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: bel derby toscano

Empoli Fiorentina Primavera, diretta dall’arbitro Fabio Natilla della sezione Aia di Molfetta, è il derby toscano in programma alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 23 novembre 2019, per la nona giornata del campionato Primavera 1. Si annuncia una partita intrigante in Empoli Fiorentina Primavera, perché gli obiettivi sono significativi: l’Empoli si ritrova con 6 punti in classifica all’ultimo posto (pur con una partita ancora da recuperare) e di conseguenza avrebbe bisogno di un risultato di prestigio; d’altro canto la Fiorentina ha 10 punti e ha bisogno di vincere per rimanere in scia alla zona playoff, mentre con un risultato negativo dovrebbe cominciare a guardarsi alle spalle. Nella scorsa giornata entrambe hanno subito pesanti batoste, spicca lo 0-4 casalingo contro il Genoa per la Fiorentina, migliori risultati erano giunti nel turno di inizio novembre, quando l’Empoli aveva sconfitto la Sampdoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Empoli Fiorentina Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, nel caso specifico sul sottocanale SI Solocalcio, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI FIORENTINA PRIMAVERA

Consideriamo infine anche le probabili formazioni attese per Empoli Fiorentina Primavera. Per i padroni di casa di Antonio Buscè disegniamo il 4-3-1-2 con Pratelli in porta; difesa a quattro composta da Donati, Viti, Matteucci e Chinnici da destra a sinistra; Pulina, Zelenkovs e Arapi nel terzetto di centrocampo, qualche metro più avanti il trequartista Bozhanaj in appoggio ai due attaccanti, Ekong e Cannavò. Per la Fiorentina di Emiliano Bigica possiamo invece ipotizzare un 4-3-3 con Chiorra in porta e davanti a lui i quattro difensori Pierozzi, Rasmussen, Chiti e Simonti; a centrocampo i possibili titolari viola sono Fruk, Fiorini e Hanuljak, mentre in attacco gli esterni Montiel a destra e Koffi a sinistra affiancheranno il centravanti Duncan.



