Diretta Empoli Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: derby con obiettivi diversi!

DIRETTA EMPOLI FIORENTINA PRIMAVERA: VIOLA SEMPRE PIÙ SU!

Empoli Fiorentina Primavera, che verrà diretta dal signor Claudio Petrella, si gioca alle ore 14:00 di mercoledì 15 febbraio: la 19^ giornata del campionato Primavera 1 2022-2023 ci presenta un turno infrasettimanale con questo interessante derby toscano, giocato tra due squadre con obiettivi diversi. L’Empoli ha mancato l’occasione per togliersi definitivamente dai guai e avvicinare la zona playoff, anche se tutto sommato il pareggio contro l’Atalanta si può considerare un risultato positivo a patto che si onori con una buona continuità.

La Fiorentina invece è in un grande momento e continua a risalire la corrente: battuta anche l’Udinese, la squadra viola occupa il quinto posto in classifica e certamente deve ancora lottare per blindare la qualificazione ai playoff, ma intanto è a soli tre punti dalla vetta e uno dal terzetto in seconda posizione. Sarà molto interessante scoprire cosa succederà in campo con la diretta di Empoli Fiorentina Primavera; aspettando che la partita prenda il via, noi possiamo ipotizzare in che modo le due squadre saranno schierate, e dunque andiamo a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA EMPOLI FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Fiorentina Primavera sarà su Sportitalia Solo Calcio: ricordiamo che questo canale è presente al numero 61 del digitale terrestre, ed è il secondo che questa emittente ha aperto e che fornisce alcune partite del campionato Primavera 1. L’alternativa per la visione di questo match riguarda la possibilità della diretta streaming video: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI FIORENTINA PRIMAVERA

Per Empoli Fiorentina Primavera sarà 4-3-1-2 per quanto riguarda Antonio Buscè. La difesa davanti a Stubljar si compone dei due centrali Stassin e Marianucci con Boli e Angori che agiranno da terzini, poi centrocampo con Degli Innocenti che si prende la mattonella di playmaker basso e sarà supportato da due mezzali che dovrebbero essere Kaczmarski e Ignacchiti. Alle spalle delle due punte potrebbe giocare Assane Seck, in ballottaggio con Renzi; Shalom Ekong sarà uno degli attaccanti, con lui Nabian o Filippo Alessio.

Alberto Aquilani non snatura ovviamente la sua Fiorentina: sarà 3-5-2, Martinelli il portiere con una linea difensiva che dovrebbe prevedere Romani, Biagetti e Krastev aiutati eventualmente dagli esterni che partono da centrocampo, e ancora una volta dovrebbero essere Capasso e Kayode. In mezzo al campo ecco Berti, con Vitolo e Falconi (ma occhio ad Harder e Nardi) da mezzali; davanti Eljon Toci, decisivo anche contro l’Udinese, si dovrebbe prendere una delle due maglie e il suo partner sarebbe Distefano, in caso di turnover è pronto Fallou Sene.

