Diretta Empoli Fiorentina Primavera, lotta salvezza per la squadra di casa

La diretta Empoli Fiorentina Primavera andrà in scena alle ore 15.00 e vedrà una sfida tra due squadre della stessa regione e quindi molto sentita da entrambe le formazioni e le tifoserie, i due club hanno affrontato poi due stagioni molto diverse e ora lottano per obiettivi opposti. I padroni di casa hanno avuto molte difficoltà per tutto l’anno che li hanno messi all’interno della lotta per la salvezza, ora sono al 18° posto con 26 punti e parteciperebbero ai playout di fine anno.

Diretta Sampdoria Cremonese Primavera/ Streaming, video tv: Lupi per la salvezza (15 marzo 2025)

Gli ospiti invece hanno avuto sì qualche alto e basso nei risultati ma sono riusciti a rimanere abbastanza costanti da riuscire a rientrare nelle posizioni valide per partecipare ai playoff di fine anno occupando il 4° posto con 56 punti, arrivano alla partita dopo la sconfitta casalinga 2-4 contro la Juventus, mentre l’Empoli ha pareggiato 2-2 in casa della Cremonese.

DIRETTA/ Udinese Torino Primavera (risultato finale 1-1): pareggio in extremis! (oggi 15 marzo 2025)

Diretta Empoli Fiorentina Primavera streaming video e tv, come vederla

La diretta Empoli Fiorentina Primavera, come tutte le partite della competizione, sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre in televisione oppure su tablet e iphone in diretta streaming video su sportitalia.it.

Formazioni Empoli Fiorentina Primavera, probabili protagonisti della gara

Per la diretta Empoli Fiorentina Primavera i padroni di casa dovrebbero essere schierati dal mister Andrea Filippeschi con un 3-5-2 con Vertua tra i pali, Bembnista, Falcusan e Mannelli i tre difensori centrali, El Biache e Barsotti gli esterni con Baralla, Matteazzi e Banaga a completare il centrocampo, davanti coppia d’attacco formata da Popov e Gravelo. Gli ospiti invece potrebbero rispondere riproponendo il 4-2-3-1 del mister Daniele Galloppa con Leonardelli in porta, Scuderi e Balbo gli esterni bassi con Baroncelli e Romani difensori centrali a completare la linea, Keita e Ievoli in mediana, trequarti composta da Harder e Bertolini sulle fasce e Rubino in posizione centrale alle spalle di Braschi unica punta.

DIRETTA/ Monza Cesena Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (oggi 15 marzo 2025)

Quota Empoli Fiorentina Primavera, pronostico finale

La diretta Empoli Fiorentina Primavera è una sfida che non dovrebbe regalare molte sorprese e che ci si aspetta abbia un netto favorito per la vittoria finale nella squadra ospite, il risultato potrebbe essere in favore dei viola per via del loro migliore posizionamento in classifica e per la loro capacità di mantenere più costante il loro stato di forma. La Fiorentina poi dovrebbe essere in grado di portare a casa i 3 punti con più di un gol di scarto rispetto all’Empoli che è spesso in difficoltà nel mantenere la propria rete inviolata.