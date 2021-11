DIRETTA/ Empoli Fiorentina video streaming tv: ecco la storia del derby toscano

DIRETTA EMPOLI FIORENTINA: TESTA A TESTA

Solo pochissimo prima di dare il via alla diretta di Empoli Fiorentina, atteso derby toscano che si accenderà per la 14^ giornata della Serie A: nella trepidante attesa andiamo a curiosare anche nello storico che unisce le due formazioni. I dati, come è facile immaginare non ci mancano: dal 1985 a oggi le due squadre si sono affrontate a viso aperto in ben 28 occasioni, queste pure registrate tra Coppa Italia e primo campionato nazional. Il bilancio che ne ricaviamo da tale scontro diretto pure ci comunica di solo sei vittorie degli azzurri nel derby e ben 15 affermazioni dei gigliati, con anche sette pareggi recuperati.

Possiamo anche aggiungere alla nostra breve analisi che l’ultimo testa a testa occorso tra Empoli e Fiorentina è sufficientemente recente e risale alla stagione 2018-19 del primo campionato nazionale. Allora, lo ricordiamo bene, fu bella vittoria col risultato di 3-1 dei gigliati in casa con le reti di Mirallas, Simeone e Dabo: al ritorno pure gli azzurri ottennero vendetta tra le mura di casa con il mirabile gol di Diego Farias. (agg Michela Colombo)

DIRETTA EMPOLI FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Fiorentina sarebbe più correttamente una diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, anche se naturalmente sarà visibile anche sui televisori compatibili e connessi a Internet. Le modalità sono ormai ampiamente note, ricordiamo solo che il derby toscano sarà una delle sette partite del turno trasmesse in esclusiva su DAZN.

EMPOLI FIORENTINA: SPETTACOLO ASSICURATO!

Empoli Fiorentina, in diretta dallo stadio Carlo Castellani naturalmente di Empoli, è il bel derby toscano in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 27 novembre 2021, per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Merita la definizione di “bel derby” la diretta di Empoli Fiorentina, perché entrambe le formazioni stanno facendo bene in questa stagione. Applausi ad esempio ad un Empoli a quota 16 punti in classifica, anche se Aurelio Andreazzoli arriva dalla sconfitta a Verona nel posticipo di lunedì sera.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano invece sabato scorso ha ottenuto la prestigiosa vittoria 4-3 contro il Milan che ha portato i gigliati a quota 21 punti in classifica, in piena zona Coppe e con il quarto posto non così lontano. La Viola dunque può legittimamente sognare di tornare grande, a maggior ragione se anche oggi pomeriggio dovesse arrivare una vittoria: la posta in palio è intrigante, che cosa succederà in Empoli Fiorentina?

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI FIORENTINA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Empoli Fiorentina. Aurelio Andreazzoli potrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-3-1-2: in porta Vicario; davanti a lui Stojanovic, Romagnoli, Luperto e Marchizza da destra a sinistra nella difesa a quattro nella quale sperano però di trovare posto pure Fiamozzi e Tonelli; in mediana ipotizziamo il terzetto con Haas, Ricci e Bandinelli oppure Zurkowski titolari; infine in attacco ecco Henderson trequartista alle spalle di Di Francesco e del centravanti Pinamonti.

Nella Fiorentina, Vincenzo Italiano ritrova chi in difesa era squalificato contro il Milan e nel suo 4-3-3 dovrebbe schierare Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi da destra a sinistra davanti a Dragowski oppure Terracciano (anche Venuti e Igor però sperano di trovare posto). Il terzetto di centrocampo dovrebbe essere formato da Bonaventura, Torreira e uno tra Castrovilli e Duncan, tutto invece dovrebbe essere chiaro in attacco, con Gonzalez e Saponara ai fianchi della prima punta Vlahovic.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Empoli Fiorentina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede favoriti gli ospiti del capoluogo: il segno 2 è infatti quotato a 2.10. Si sale poi a 3,25 sul segno 1 in caso di vittoria dell’Empoli, il pareggio (segno X) è più remunerativo perché varrebbe 3,65 volte la posta in palio.

