Diretta Empoli Frosinone/ Streaming video DAZN: test ostico per gli azzurri (Serie B)

Empoli Frosinone, che si gioca in diretta dallo stadio Castellani, è in programma alle ore 21:00 di venerdì 10 luglio e si gioca per la 33^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020: una partita che secondo le previsioni estive avrebbe dovuto rappresentare una sfida per la promozione, e che invece vede i toscani impegnati nel provare a conquistare i playoff. Vincendo al Penzo di Venezia si sono rimessi in corsa, ma quella crisi di metà girone di andata ha lasciato i suoi segni e ora c’è il forte rischio di mancare anche l’obiettivo minimo, perché le squadre davanti stanno marciando bene; il Frosinone invece pare essersi ripreso e ha ancora tutte le possibilità di ottenere il secondo posto che significherebbe evitare gli spareggi. Bel colpo quello della vittoria interna contro lo Spezia, che è stata utile anche per ridare morale al gruppo di Alessandro Nesta; adesso un altro test significativo nella diretta di Empoli Frosinone, vediamo allora quello che succederà ma nel frattempo possiamo valutare le scelte da parte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Frosinone non sarà trasmessa sui nostri canali: già dallo scorso anno infatti la Serie B è esclusiva (ad eccezione dell’anticipo) della piattaforma DAZN, e dunque solo i suoi clienti avranno accesso a questa partita di campionato che potranno seguire con il consueto utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video, oppure in alternativa potranno avvalersi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI FROSINONE

In Empoli Frosinone Pasquale Marino conferma il 4-3-3 e verosimilmente tutti gli uomini che hanno vinto venerdì scorso: gli unici possibili cambi riguardano Tutino, che può prendere il posto di Bajrami come esterno sinistro nel tridente, e Frattesi che può tornare titolare in mezzo in luogo di Zurkowski. Confermati Leonardo Mancuso da centravanti e Ciciretti come laterale destro, confermati Henderson e Bandinelli a completare il centrocampo, confermata anche la linea difensiva che prevede Maietta e Simone Romagnoli a protezione di Brignoli, con Fiamozzi e Antonelli da terzini. Alessandro Nesta gioca invece con il 3-4-1-2, il trequartista sarà uno tra Rohden e Matarese con Ciano e Novakovich che invece agiranno da attaccanti essendo favoriti su Dionisi, mentre sulle corsie laterali c’è Paganini che insidia la maglia di Salvi così come Beghetto potrebbe fare l’esterno sinistro in luogo di D’Elia. In mezzo al campo pronti Gori e Haas, in difesa davanti al portiere Bardi ci saranno Marco Capuano, Ariaudo e Nicolò Brighenti schierati in linea.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ci dice che in Empoli Frosinone è difficile individuare una squadra favorita: questo bookmaker punta sui toscani ma solo per un’incollatura, infatti il segno 1 per la loro vittoria vi consentirebbe di portare a casa 2,50 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3,00 volte la puntata che regola il segno 2 per il successo dei ciociari. Abbiamo poi il pareggio, eventualità identificata dal segno X: in questo caso guadagnereste 3,05 volte l’importo investito con questo bookmaker.



