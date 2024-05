DIRETTA/ Empoli Frosinone video streaming tv: sono cinque gli episodi in Serie A (oggi 5 maggio 2024)

DIRETTA EMPOLI FROSINONE: TESTA A TESTA

Partita potenzialmente fondamentale nella corsa verso la salvezza, un quadro storico ci potrebbe aiutare per capire che cosa attenderci dalla diretta di Empoli Frosinone. I precedenti sono pochi in Serie A, cinque per la precisione, con il Frosinone in netto vantaggio grazie a tre vittorie a fronte di un pareggio e un successo per l’Empoli. Il ricordo è dolce per i ciociari anche se facessimo riferimento alla partita d’andata del campionato in corso, giocata lunedì 6 novembre scorso naturalmente allo stadio Benito Stirpe e terminata con la vittoria per 2-1 del Frosinone padrone di cas.

DIRETTA/ Monza Frosinone Primavera (risultato finale 2-1): i brianzoli sono salvi! (4 maggio 2024)

I gol erano stati realizzati da Marvin Cuni al 58’ minuto e Arijon Ibrahimovic al 74’, mentre l’Empoli segnò con Francesco Caputo al minuto 86, un gol che tuttavia non bastò per cambiare l’esito della partita. Volendo allargare lo sguardo anche alla Serie B, ecco che la storia recente è davvero fitta e per gli ultimi dieci precedenti complessivi bisogna risalire solo fino al mese di febbraio 2016, con un bilancio in questo caso favorevole all’Empoli grazie a cinque vittorie toscane, tre successi ciociari e due pareggi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Atalanta Empoli (risultato finale 2-0): Miranchuk vicino al tris! (28 aprile 2024)

EMPOLI FROSINONE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Empoli Frosinone sarà visibile solamente su Sky. Dunque dovrete dotarvi di un abbonamento al pacchetto Calcio per la visione dell’incontro.

Altrimenti l’altra alternativa è usufruire della diretta streaming attraverso l’app ufficiale di Dazn, scaricabile in qualsiasi dispositivo.

EMPOLI FROSINONE, OBBLIGATORIO VINCERE PER ENTRAMBE

Sarà un pomeriggio incandescente al Castellani. La diretta Empoli Frosinone, che andrà in onda domenica 5 maggio alle ore 15:00, è un vero e proprio scontro salvezza da vivere fino all’ultimo istante. Entrambe le squadre hanno 31 punti e sono a +2 dall’Udinese e dal Sassuolo, vincente nell’anticipo contro l’Inter.

Diretta/ Frosinone Empoli Primavera (risultato finale 2-2): Varelli firma il pari! (28 aprile 2024)

I toscani stanno vivendo un periodo poco stabile: ko con l’Inter, vittoria col Torino, sconfitta con il Lecce, successo con il Napoli e infine la partita persa con l’Atalanta. Insomma, un’alternanza sconfitta-vittoria che dura da inizio aprile. Il Frosinone invece è imbattuto da fine marzo avendo collezionato pareggi contro Genoa, Bologna, Napoli e Torino più la vittoria nell’ultimo turno per 3-0 contro la Salernitana che è costata la categoria ai campani.

EMPOLI FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

CI siamo, tutto pronto per la diretta Empoli Frosinone. Andiamo quindi a dare un’occhiata alle probabili formazioni. Per i toscani, Nicola ha scelto il 3-4-2-1 con Caprile tra i pali, terzetto arretrato formato da Bereszynski, Luperto e Pezzella. Agiranno come esterni Gyasi e Cacace mentre Grassi e Maleh occuperanno la mediana. Fazzini e Cambiaghi daranno una mano in vesti di trequartisti a Niang. Il Frosinone di Di Francesco prosegue con il modulo 3-5-2, come sempre in questa stagione. Cerofolini sostituirà Turati, in difesa si vedranno Lirola, Okoli e infine Romagnoli. A centrocampo Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini e Valeri faranno da guardia alla zona nevralgica del campo mentre Soulé e Cheddira cercheranno i gol per ottenere i tre punti.

EMPOLI FROSINONE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per concludere, andiamo a vedere le quote per le scommesse della diretta Empoli Frosinone. Secondo i bookmakers, i favoriti sono gli uomini di Nicola a 2.38 mentre i ciociari possiamo trovarli a 3.10. Il pareggio è l’esito meno probabile: 3.30.

L’Over 2.5 è quotato esattamente come l’Under ovvero a 1.95 mentre c’è differenza tra Gol e No Gol vale a dire 1.70 e 2.05.











© RIPRODUZIONE RISERVATA