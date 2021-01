Diretta/ Empoli Genoa (Primavera) streaming video e tv: punti necessari

DIRETTA EMPOLI GENOA PRIMAVERA: SFIDA DELICATA…

Empoli Genoa, in diretta dal Centro Sportivo Monteboro, in programma domenica 31 gennaio 2021 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato Primavera 1. Punti necessari per due squadre in difficoltà, che per giunta non sono riuscite a sfruttare i recuperi infrasettimanali che le vedevano protagoniste.

Dopo il ko interno contro il Bologna alla ripresa del campionato, l’Empoli è caduto anche in trasferta incassando un poker dalla Sampdoria e staziona ora al penultimo posto in classifica, meglio solo dell’Ascoli rimasto ancora a secco di punti. 4 lunghezze avanti il Genoa che prima della sosta era sicuramente partito meglio rispetto ai toscani, ma dopo essersi rimesso in cammino con una preziosa vittoria interna sulla Fiorentina è caduto giovedì scorso nel recupero in casa dell’Inter, restando a metà classifica e lasciando ai nerazzurri il balzo in zona play off, in cui i rossoblu speravano in caso di doppio successo. Per l’Empoli per ora solo sconfitte, fatta eccezione per l’unica vittoria ottenuta sul campo dell’Atalanta l’ormai lontano 4 ottobre scorso.

DIRETTA EMPOLI GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Genoa Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Empoli e Genoa Primavera presso il Centro Sportivo Monteboro. I padroni di casa allenati da Antonio Buscè scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Pratelli; Martini, Rizza, Fradella, Belardunelli; Degli Innocenti, Sidibe, Simic; Baldanzi; Lipari, Ekong. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luca Chiappino con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Agostino; Gjini, Piccardo, Dumbravanu; Boli, Eyango, Turchet, Cenci, Boci; Della Pietra, Cleonise.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Empoli Genoa Primavera: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.95 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.85 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 2.70 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



