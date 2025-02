DIRETTA EMPOLI GENOA PRIMAVERA, GRIFONE IN TRASFERTA

Momento no per tutte e due le squadre che stanno cercando una svolta in questa fase di campionato. La diretta Empoli Genoa Primavera si giocherà alle ore 13:00 di questa domenica 9 febbraio 2025 in casa dei toscani.

Dopo le due vittorie consecutive contro Monza e Genoa, l’Empoli è entrata in un vortice negativo tra pareggi e sconfitte. Nelle ultime cinque gare ci sono state tre match persi vale a dire quelli contro Cesena, Inter e Atalanta.

La vittoria del Genoa nel derby contro la Sampdoria sembrava poter far rialzare la china ai rossoblu, ma così non è stato: sconfitta con il Sassuolo i trasferta, 1-1 con il Bologna, ko contro l’Inter e infine un altro 1-1 con la Cremonese.

DOVE VEDERE DIRETTA EMPOLI GENOA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Empoli Genoa Primavera, il match potrà essere visto in chiaro gratuitamente su Sportitalia. La diretta streaming invece si vedrà o sul sito web di Sportitalia oppure sull’applicazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI GENOA PRIMAVERA

L’Empoli Primavera scenderà in campo con il modulo 3-4-3. Seghetti sarà il portiere titolare con Bembnista, Tosto e Falcusan in difesa. A centrocampo spazio a Olivieri, Matteazzi, Bacci e El Biache. Tridente di qualità con Barsotti, Konate e Brayan.

Il Genoa invece giocherà con l’assetto tattico 4-3-1-2 coni Lysionok tra i pali, difeso dal quartetto Deseri, Barbini, Kilsys e Meconi a chiudere il reparto. Arboscello e Fazio saranno le mezzali con Rossi in mediana, Carbone trequartista e Dorgu-Nuredini punte.