DIRETTA EMPOLI GENOA, GARA DELICATA

Siamo davanti ad una sfida tra due squadre che faranno di tutto per restare lontane dalla zona retrocessione. La diretta Empoli Genoa aprirà il 18esimo turno di campionato in questa sabato 28 dicembre 2024 alle ore 15:00. I biancazzurri vorranno mettersi alle spalle le ultime due sconfitte maturate contro Torino per 1-0 e Atalanta col punteggio di 3-2. il Genoa stava vivendo un periodo non esaltate dal punto di vista delle vittorie, ma comunque positivo se si considera l’imbattibilità per ben sei turni di fila. Nella scorsa giornata però è arrivato il ko contro il Napoli per 2-1. Una sfida interessante e utile alle due formazioni per capire quali saranno le vere ambizioni di classifica nella seconda parte di stagione.

DOVE VEDERE DIRETTA EMPOLI GENOA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Empoli Genoa dovrete necessariamente essere abbonati a DAZN. Dunque anche per ciò che riguarda la diretta streaming l’unica possibilità è scaricare l’applicazione di DAZN su smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI GENOA

L’Empoli giocherà con il 3-5-2 con Vasquez a difendere i pali dei toscani. Retroguardia composta da Goglichidze, Ismajli e Cacace. A centrocampo ecco Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson e infine Pezzella. In attacco Esposito e Colombo. Il Genoa preferisce invece il 4-3-3. In porta Leali, protetto dalla difesa con Sabelli, Bani, Vasquez e Martin. Le due mezzali saranno Frendrup e Miretti con Badelj in cabina di regia. A far sognare i tifosi liguri il tridente Zanoli, Pinamonti e Vitinha.

LE QUOTE DI EMPOLI GENOA

Tra le due squadre quella favorita è l’Empoli. A dirlo sono i bookmakers che quotano la vittoria dei toscani a 2.50 mentre il 2 è a 3.20. Il pareggio lo possiamo giocare a 2.90. Alto l’Over 2.5 poiché si trova a 2.63 con l’Under alla stessa soglia a 1.50.

