DIRETTA EMPOLI GENOA/ Video streaming tv: quanti pareggi nei precedenti! (Serie A, oggi 3 febbraio 2024)

DIRETTA EMPOLI GENOA: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Empoli Genoa sono stati trentasette con un sostanziale equilibrio composto da dieci vittorie toscane, undici liguri e soprattutto sedici pareggi tra gli ultimi tre in ordine cronologico: 2-2 (Criscito su rigore, Di Francesco, Zurkowski e Bianchi), 0-0 e 1-1 (Malinovsky e Cancellieri).

Diretta/ Genoa Empoli Primavera streaming video e tv. Ultima chiamata per i play off (3 febbraio 2024)

L’ultimo successo di una delle due squadre è per il Grifone con un 3-1 al Castellani grazie a Kouame, Lazovic e Sanabria che resero vano il momentaneo 1-1 di Di Lorenzo, attuale capitano del Napoli. La vittoria più recente dell’Empoli invece è datata 2015 e fu un altro ex Napoli come Zielinski, oltre alla rete di Rade Krunic, a decidere per 2-0 la sfida contro il Genoa. Vedremo se in questo turno di campionato proprio l’Empoli riuscirà a raggiungere a quota undici le vittorie rossoblu. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Empoli Juventus Primavera (risultato finale 1-0): papera Vinarcik, bianconeri ko (28 gennaio 2024)

EMPOLI GENOA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Genoa non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, ricordando che sono tre i match che per ogni giornata di Serie A godono di questo “privilegio; non rientrando nel pacchetto di questo turno, questa partita sarà visibile soltanto con il servizio di diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN che ha i diritti per mandare in onda l’intero campionato di calcio, e per accedere alla quale avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento. Lo stesso discorso va fatto per l’altro portale che garantisce questo servizio, vale a dire Now Tv.

Diretta/ Genoa Lecce (risultato finale 2-1): rimonta Grifone con Retegui ed Ekuban! (28 gennaio 2024)

NICOLA PRONTO A RIPETERSI!

Empoli Genoa, in diretta dallo stadio Castellani alle ore 15:00 di sabato 3 febbraio, si gioca per la 23^ giornata nel campionato di Serie A 2023-2024. Sulla carta è un incrocio per la salvezza, ma il Genoa sembra essersi messo al sicuro: rimontando e battendo il Lecce nell’ultimo lunch match, il Grifone si è portato a +10 sulla zona retrocessione, un margine di tutto rispetto che ora Alberto Gilardino dovrà essere bravo a gestire, senza caricare di troppa pressione la sua squadra ma anche con la consapevolezza che, grazie a un periodo davvero brillante, il peggio possa davvero essere alle spalle per il Genoa.

L’Empoli resta pericolante, ma Davide Nicola (oggi grande ex) sta lavorando per operare l’ennesima salvezza miracolosa: le prime due partite come allenatore dei toscani sono state un 3-0 al Monza e il pareggio sul campo della Juventus, agevolato sì dalla superiorità numerica per 72 minuti ma anche con una squadra che ci ha creduto e sembra davvero trasformata nell’orgoglio e nel carattere, e appunto questa non è una novità per l’allenatore piemontese. Adesso noi possiamo aspettare che la diretta di Empoli Genoa prenda il via, ma nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate in campo, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI GENOA

Nelle probabili formazioni di Empoli Genoa va detto che Nicola è ancora senza Destro e Caputo, ma con un Niang in più: il nuovo rinforzo dovrebbe partire dalla panchina per dare spazio alla coppia Cerri-Cambiaghi che funziona, e che sarà supportata da un centrocampo nel quale Zurkowski e Maleh (che al momento appare favorito su Razvan Marin, ma il ballottaggio è vivo) accompagnano la regia di Alberto Grassi con Gyasi e Cacace sulle corsie laterali. Nessuna sorpresa nel terzetto difensivo che proteggerà il portiere Caprile: in posizione centrale giocherà Walukiewicz, ai suoi lati avremo Ismajli e Luperto.

Solito 3-5-1-1 per il Genoa: Gilardino punta ancora sull’ex De Winter, Bani e Vasquez per la difesa con Josep Martinez che sarà ovviamente il portiere, sulle fasce laterali dovrebbero correre Sabelli e Spence mentre a centrocampo si potrebbe rivedere Badelj nel ruolo di perno centrale, tuttavia con la conferma di Strootman come mezzala e anche quella di Malinovskyi, così che l’escluso rispetto a domenica scorsa sarebbe Thorsby che andrebbe in panchina con Frendrup. Gudmundsson, a un solo gol dalla doppia cifra in campionato, agirà come trequartista alle spalle di Retegui.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Empoli Genoa, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 23^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra toscana vi farebbe guadagnare 2,95 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,05 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione rossoblu, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 2,60 volte la somma messa sul piatto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA