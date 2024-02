DIRETTA/ Empoli Inter Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (11 febbraio 2024)

DIRETTA EMPOLI INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Finalmente ci siamo, sta iniziando la sfida della capolista e allora presentiamo la diretta di Empoli Inter Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 della formazione toscana e di quella nerazzurra. Per l’Empoli Primavera è un campionato in calo preoccupante, con una vittoria e ben cinque sconfitte nelle ultime sei partite, la classifica ci parla di 25 punti dopo venti giornate, che sono stati il frutto di sei vittorie, sette pareggi e altrettante sconfitte, il bilancio è globalmente in equilibrio sostanziale, come la differenza reti toscana (-1), perché l’Empoli in questo campionato conta ventisei gol segnati a fronte dei ventisette invece già incassati.

L’Inter Primavera invece è la capolista, ha vinto quattro delle ultime sei partite (più un pareggio e una sconfitta), la troviamo dunque a quota 41 punti in classifica, frutto di ben undici vittorie, otto pareggi e una sola sconfitta, con una differenza reti eccezionale che certifica il ruolo di prima della classe (+30), grazie ai quarantacinque gol già segnati a fronte degli appena quindici invece al passivo. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Empoli Inter Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EMPOLI INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Empoli Inter Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

EMPOLI INTER PRIMAVERA, NEROAZZURI OUT DALL’EUROPA

La diretta Empoli Inter Primavera, in programma domenica 11 febbraio alle ore 13:00, racconta della 21esima giornata del massimo campionato giovanile. I toscani hanno vinto solamente una partita delle ultime cinque ovvero quella con la Juventus. Per il resto, quattro sconfitte che hanno peggiorato la classifica.

L’Inter ha recentemente salutato la Youth League ai sedicesimi di finale contro l’Olympiakos ai calci di rigore. In campionato, l’ultima gara è stata con il Bologna ed è finita ben 7-0 con gol di Kamate (tripletta), Stankovic, Sarr, Akinsanmiro e Mosconi. La classifica vede i meneghini al primo posto a 41 punti mentre i toscani dodicesimi a 25.

EMPOLI INTER PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Empoli Inter Primavera vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-3. In porta Seghetti, difesa a tre con Indragoli, Pauliuc e Dragoner. Centrocampo con El Biache e Vallarelli esterni mentre Bacci e Bonassi nella zona nevralgica. Tridente Nabian, Corona e Fini.

L’Inter replica con il modulo 4-3-3. Tra i pali ci sarà Raimondi, difeso poco più avanti da Cocchi, Stante, Stabile e Miconi. Di Maggio e Akinsanmiro scenderanno in campo come mezzali mentre al centro ci sarà Stankovic. Tridente Kamate, Sarr e Quieto.

EMPOLI INTER PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Empoli Inter Primavera danno favorita la squadra ospite a 1.63. Secondo sisal, l’1 è quotato 4.40 mentre la X a 3.75.

L’Over 2.5, che significa almeno 3 gol nel match, è dato a 1.76 mentre l’Under a 1.88. Infine, Gol a 1.69 e No Gol a 1.93.

