DIRETTA EMPOLI INTER U15/ Video streaming tv: nerazzurri per la stella! (24 giugno 2023)

DIRETTA EMPOLI INTER U15: NELL’ALBO D’ORO

Mentre aspettiamo la diretta di Empoli Inter U15, finale scudetto che assegnerà il titolo del Campionato Nazionale Under 15 di Serie A e B, possiamo osservare che si tratterà in ogni caso di uno scudetto storico. Infatti nel caso dell’Empoli si tratterebbe del primo titolo tricolore U15, dal momento che i toscani in questa categoria hanno raggiunto al massimo due finali, perdendole tuttavia sia nel 2008 contro l’Atalanta sia nel 2009, in questo secondo caso proprio contro l’Inter.

Per i nerazzurri milanesi invece ci sarebbe la possibilità di raggiungere la doppia cifra: l’Inter Under 15 già comanda l’albo d’oro con ben nove scudetti di categoria, conquistati nelle stagioni 1987-1988, 1996-1997, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018. Cinque anni dopo il precedente trionfo (ma in mezzo due campionati su quattro sono stati cancellati a causa del Covid), ecco che l’Inter ha stasera la possibilità di toccare quota dieci e cucirsi sul petto anche una stella Under 15. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EMPOLI INTER U15 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Inter U15 non sarà disponibile, ma la semifinale scudetto di Under 15 Serie A e B si potrà comunque seguire: infatti il match verrà fornito da DAZN. Tutti gli abbonati alla piattaforma potranno dunque assistere alle immagini dallo stadio Bruno Recchioni di Fermo grazie a questo servizio, si tratterà naturalmente di una visione di Empoli Inter U15 in diretta streaming video potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Empoli Inter U15, in diretta sabato 24 giugno 2023 alle ore 20.00 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo sarà una sfida valida come finalissima del campionato Under 15 di Serie A e B. Un anno dopo l’assegnazione del titolo Under 14 Pro, riecco Empoli e Inter una contro l’altra. In palio, stavolta, lo scudetto Under 15 Serie A e B. Gli azzurri, dopo aver concluso il girone C al primo posto con 58 punti, hanno eliminato il Benevento agli ottavi (3-3 all’andata in Campania e 5-1 al ritorno in casa), l’Atalanta ai quarti (vittoria 2-1 all’andata a Bergamo e 2-1 al ritorno in casa) e il Como alle semifinali (vittoria 4-2 all’andata fuori e 5-1 al ritorno in casa). “C’è orgoglio e soddisfazione nel giocare una gara del genere – sottolinea Andrea Filippeschi, allenatore dell’Empoli -. Questo era un obiettivo che i ragazzi volevano conquistare, anche in questa stagione, sono stati bravi nel renderlo reale. Ci giocheremo la finale consapevoli di aver fatto qualcosa di importante“.

I nerazzurri, che hanno chiuso il girone B al primo posto con 47 punti, sono arrivati all’atto finale del campionato dopo aver superato l’Udinese agli ottavi (vittoria 1-0 all’andata fuori e 1-1 al ritorno in casa), il Bologna ai quarti (0-0 all’andata in Emilia e vittoria 6-0 al ritorno in casa) e la Juventus in semifinale (2-2 all’andata a Vinovo e 4-0 al ritorno in casa). “La squadra è stata bravissima nel doppio confronto con la Juventus – ricorda Simone Fautario, allenatore dell’Inter -: dopo la rimonta subita nella gara di andata (Juventus-Inter 2-2, 11 giugno, ndr), i ragazzi hanno saputo gestire l’emotività in quella di ritorno ottenendo meritatamente la qualificazione alla finale. Adesso ci attende un’altra sfida molto complicata complicata contro l’Empoli: mi auguro che i ragazzi possano godersi l’ultima partita dell’anno con spensieratezza e voglia di divertirsi”.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER U15

Le probabili formazioni della diretta Empoli Inter U15, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per l’Empoli, Andrea Filippeschi schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lastoria, Tavanti, Gori, Bagordo, Antonini, Barbieri, Busiello, Baralla, Campaniello, Blini, Zanaga. Risponderà l’Inter allenata da Simone Fautario con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Mortarino, Lissi, Sorino, La Torre, Bovio, Peletti, Virtuani, Grisoni Fasana, Carrara, Moressa, Curcio.

