DIRETTA/ Empoli Inter streaming video tv: nei precedenti è dominio nerazzurro ma…

DIRETTA EMPOLI INTER: I TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Empoli Inter soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni, che certamente ci possono introdurre in maniera migliore a quanto vedremo tra poco nella partita dello stadio Castellani. Sono ventinove gli scontri tra toscani e meneghini, e il bilancio di questo testa a testa è nettamente a favore del Biscione: 4 vittorie per l’Empoli, 3 pareggi e 22 successi per l’Inter. Ovviamente è particolarmente indicativo anche il dato che riguarda le reti segnate dalle due squadre in questi incroci.

Abbiamo infatti appena 24 gol per l’Empoli e ben 60 gol per l’Inter, dunque esattamente due volte e mezza quelli realizzati dai toscani. La gara d’andata di questo campionato però è una delle quattro vittorie degli azzurri: sorprendente 0-1 al Meazza, gara decisa da Tommaso Baldanzi. Prima di quel match, l’Inter aveva vinto gli ultimi nove confronti. La gara con più reti risale al 31 maggio del 2015: un pirotecnico 4-3 allo stadio Meazza. (Aggiornamento di MB)

EMPOLI INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Empoli Inter sarà una delle tre che per questa giornata di Serie A sono trasmesse sui canali di Sky Sport, dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video di Empoli Inter grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite dell’intero campionato di Serie A.

EMPOLI INTER: EUFORIA CHAMPIONS!

Empoli Inter, in diretta domenica 23 aprile 2023 alle ore 12.30 presso lo Stadio Castellani di Empoli, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A. Voglia di riscatto per due squadre reduci da momenti negativi – in campionato – e vogliose di centrare l’obiettivo stagionale.

L’Empoli è quattordicesimo in classifica con 32 punti, a +9 sulla zona retrocessione. Per gli azzurri sette vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte. Nell’ultima giornata è arrivata la sconfitta per 1-0 contro la Cremonese. L’Inter, invece, arriva dal passaggio del turno in Champions ma la situazione in campionato è horror: nerazzurri quinti a quota 51 punti, a -2 dal quarto posto. La vittoria manca da troppo tempo: nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 0-1 contro il Monza.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER

Qualche nodo da sciogliere per Zanetti e Inzaghi, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Empoli Inter. Partiamo dai toscani, privi di Vicario, de Winter e Akpa Akpro. Gli azzurri scendono in campo con il 4-3-1-2: Perisan, Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi, Fazzini, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Caputo, Piccoli. Passiamo adesso al Biscione, ancora out l’infortunato Skriniar. Il modulo è sempre il 3-5-2: Onana, D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens, Lukaku, Correa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Empoli Inter propendono dalla parte della formazione di Simone Inzaghi. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria dell'Empoli è a 5,60, il pareggio è dato a 4,20, mentre il successo dell'Inter è a 1,55. L'Under 2,5 è a 2,00, con l'Over 2,5 a 1,72. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,77 e 1,95.











