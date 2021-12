Diretta/ Empoli Juventus (Primavera) streaming video tv: bianconeri in serie sì

DIRETTA EMPOLI JUVENTUS PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA

Empoli Juventus, in diretta venerdì 17 novembre 2021 alle ore 16.30 presso il Centro Sportivo Monteboro, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Sono in serie sì i bianconeri che tra campionato, UEFA Youth League e Coppa Italia non perdono da 6 partite consecutive. Una striscia che ha riguardato però in campionato 3 pareggi consecutivi, al momento i bianconeri sono al confine della zona play off, sesti ma in un quartetto a quota 18 punti con Fiorentina, Atalanta e Genoa.

Dall’altra parte l’Empoli insegue questo gruppo a una sola lunghezza di distanza, a quota 17 punti. Un solo punto nelle ultime tre partite di campionato per i campioni d’Italia in carica, dopo il pari contro l’Atalanta è arrivata una pesante sconfitta subendo un 3-0 contro il Bologna, con gli azzurri che erano anche reduci dal ko in Supercoppa Primavera contro la Fiorentina, con il trofeo lasciato nelle mani dei Viola ai calci di rigore.

DIRETTA EMPOLI JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Juventus Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Fiorentina Primavera, match che andrà in scena al Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Antonio Buscé schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Hvalic; Morelli, Pezzola, Evangelisti, Rizza; Ignacchiti, Fazzini, Degli Innocenti; Logrieco; Magazzu, Baldanzi. Risponderà la Juventus allenata da Lamberto Zauli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Senso; Nzouango, Turicchia, Omic, Savona; Bonetti, Muharemovic, Hasa; Chibozo, Turco, Iling.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Monteboro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.



