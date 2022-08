Diretta Empoli Juventus Primavera/ Streaming video tv: match di difficile lettura

DIRETTA EMPOLI JUVENTUS PRIMAVERA: PARTITA INCERTA!

Empoli Juventus Primavera, che sarà diretta dal signor Filippo Giaccaglia, si gioca alle ore 16:30 di martedì 30 agosto: valida per la 3^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023, è una partita molto interessante perché mette a confronto due squadre che, almeno sulla carta, vanno a caccia di un posto nella fase finale. La Juventus l’anno scorso ha anche raggiunto la semifinale di Youth League, ma ha perso qualche elemento importante e ha cambiato allenatore; intanto si è ripresa con un 4-0 all’Udinese dopo il pareggio contro il Sassuolo.

L’Empoli, in forte crescita e all’avanguardia per quanto riguarda la crescita dei giovani, ha aperto la sua stagione con una vittoria sull’Atalanta; poi ha perso sul campo della Fiorentina, ma tutto sommato resta appunto una squadra capace di arrivare in fondo al campionato. Vedremo tra poco quello che succederà nella diretta di Empoli Juventus Primavera; aspettando che la partita prenda il via, proviamo a ragionare sulle scelte operate dai due allenatori, studiandone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA EMPOLI JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Juventus Primavera viene trasmessa su Sportitalia, il canale principale di questa emittente che si occupa integralmente del torneo Under 19: lo trovate al numero 60 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match della 3^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS PRIMAVERA

Nella diretta Empoli Juventus Primavera Antonio Buscè, confermato alla guida dei toscani, gioca con un 4-3-3 nel quale Assane Seck e Magazzù possono sostituire Barsi e Fini nel tridente, con Nabian invece insidiato da Alessio Rosa e Ekong nel ruolo di centravanti; in porta va Filippis, davanti a lui Indragoli e Dragoner mentre Boli e Tropea sono i due terzini; la linea di centrocampo dovrebbe essere comandata da Kaczmarski, le due mezzali usciranno da un ballottaggio a tre che coinvolge Ignacchiti – il più sicuro di giocare – Bonassi e Renzi.

Nella Juventus Primavera Strijdonck è sempre squalificato; il modulo di Massimo Brambilla è il 4-3-3 con Simone Scaglia coperto dai centrali Dellavalle e Huijsen, Moruzzi può giocare terzino sinistro con Stefano Turco sull’altro versante (al posto di Valdesi), poi centrocampo con Giulio Doratiotto da regista basso supportato dalle mezzali Nonge Boende e Hasa (qui le soluzioni alternative sono Pisapia e Maressa), il tanto discusso Tommaso Mancini si gioca il posto con Nicolò Turco reduce da una tripletta, più sicuri del posto Mbangula e Yildiz come laterali del tridente.











