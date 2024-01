DIRETTA/ Empoli Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (oggi 28 gennaio 2024)

DIRETTA EMPOLI JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci arrivati al via della diretta di Empoli Juventus Primavera. Momento davvero negativo per i giovani toscani, che sono reduci da quattro sconfitte consecutive, hanno perso cinque delle ultime sei partite e hanno ottenuto (3-0 alla Sampdoria) una sola vittoria nelle ultime 9. Il rendimento è calato rispetto a un inizio che era stato positivo: basti pensare che fino alla 12^ giornata compresa l’Empoli aveva perso una sola volta con quattro vittorie e sette pareggi, e si era anche preso il quarto posto in classifica. Resta positivo il bilancio casalingo, fatto di 15 punti in 9 partite con quattro affermazioni; i gol realizzati sono 16 a fronte dei 9 subiti, curiosamente in trasferta il dato è esattamente invertito.

Diretta/ Juventus Empoli (risultato finale 1-1): frenano i bianconeri! (Serie A, 27 gennaio 2024)

La Juventus invece continua a essere ondivaga nelle sue prestazioni: le due vittorie contro Inter e Lecce hanno fatto tornare i giovani bianconeri a vincere almeno due gare consecutive dall’inizio di novembre. Dopo il tris contro Genoa, Fiorentina e Roma la Juventus ha ottenuto una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte; adesso sembra essersi rimessa in corsa ma inevitabilmente ha perso terreno nella sua lotta ai playoff. In trasferta non si vince dal 5 novembre, in generale solo due successi a fronte di tre sconfitte e altrettanti pareggi, con solo 9 gol segnati e 14 subiti. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di valutare cosa succederà in campo: ci siamo, la diretta di Empoli Juventus Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI/ Quote: Caputo e Destro fuori causa (Serie A, oggi 27 gennaio 2024)

EMPOLI JUVENTUS PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Empoli Juventus Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

EMPOLI JUVENTUS PRIMAVERA, BIANCONERI IN RIPRESA

La diretta Empoli Juventus Primavera, in programma domenica 28 gennaio alle ore 13:00, racconta della 19esima giornata del massimo campionato giovanile. I biancoazzurri sono reduci da quattro sconfitte consecutive, in ordine cronologico contro Torino. Bologna. Sassuolo e infine Fiorentina nel derby della Toscana.

Probabili formazioni Juventus Empoli/ Diretta tv: Yildiz è favorito su Milik (Serie A, 26 gennaio 2024)

I bianconeri sono in ripresa avendo vinto due match importanti come quelli contro l’Inter e Lecce. Prima di questi sei punti in una settimana, la Juventus era entrata in un loop negativo fatto di tre sconfitte e due pareggi: ko con Lazio, Bologna e nel derby con il Torino più due pari in trasferta con il Sassuolo e il Bologna.

EMPOLI JUVENTUS PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Empoli Juventus Primavera vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-3. In porta Seghetti, difesa a tre con Stassin, Tosto e Dragoner. A centrocampo spazio Gaj, Kaczzmarski, Bacci e Vallarelli. In attacco spazio al tridente Sodero, El Biache e Fini.

La Juventus opta per l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Radu, pacchetto arretrato composto da Savio, Gil e Bassino. Agiranno esterni Turco e Pagnucco con in mediana la coppia Ngana e Ripani. Batteria di trequartisti formata da Crapisto e Florea mentre l’unica punta sarà Pugno.

EMPOLI JUVENTUS PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Empoli Juventus Primavera danno favorita la squadra di casa 2.05. Secondo bet365, la X del pareggio è dato a 3.40 mentre il 2 fisso a 3.10.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato 1,65 contro l’Under a 2. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.52 e 2.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA