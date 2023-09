DIRETTA EMPOLI JUVENTUS/ Video streaming tv: episodi famosi tra i precedenti (Serie A, 3 settembre 2023)

DIRETTA EMPOLI JUVENTUS: I TESTA A TESTA

La diretta di Empoli Juventus porta in dote precedenti davvero interessanti, e in certi casi rimasti nella storia: dal gol fantasma di Bianconi nella stagione 1997-1998 a un pirotecnico 3-3 segnato dalle triplette di Tommaso Rocchi e David Trezeguet qualche anno più tardi, fino ad arrivare al clamoroso 4-1 toscano nel maggio scorso, appena dopo che la Juventus aveva ricevuto la notizia della conferma della penalizzazione, abbandonando così ogni residua speranza di qualificarsi per la Champions League ma crollando comunque senza appelli al Castellani.

L’Empoli aveva vinto all’Allianz Stadium nell’agosto 2021, ma nelle ultime gare ovviamente la Juventus ha dominato: otto successi nelle ultime dieci. Al Castellani, l’ultima affermazione risale al febbraio 2022: partita molto bella e che si era conclusa sul 3-2. Al vantaggio di Moise Kean aveva risposto Szymon Zurkowski, poi nel recupero del primo tempo sigillo di Dusan Vlahovic che aveva anche trovato la doppietta personale a metà ripresa. Poco dopo Andrea La Mantia aveva accorciato le distanze, ma non era bastato ad un generoso Empoli che, tuttavia, si sarebbe preso la sua rivincita un anno più tardi, come abbiamo già raccontato. (agg. di Claudio Franceschini)

EMPOLI JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Empoli Juventus sarà disponibile in esclusiva su Dazn. Per guardare la partita in televisione, dunque, occorrerà aprire l’app ufficiale della piattaforma o, in caso di tv di vecchia generazione, utilizzare uno dei dispositivi disponibili per trasmettere il segnale (Google Chromecast, Amazon TV Fire Stick, TIM VISION, console PlayStation o X Box).

EMPOLI JUVENTUS: I BIANCONERI RISCHIANO!

Empoli Juventus, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 20.45 presso il “Castellani” di Empoli, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A. In Toscana favori del pronostico per i bianconeri ma, certamente, sarà una gara tutta da vivere considerando che i padroni di casa vorranno scostarsi da quota zero punti in classifica. La formazione di mister Zanetti, infatti, nelle prime due uscite stagionali ha rimediato altrettante sconfitte, prima contro il Verona e poi sul campo del Monza. Ha fatto meglio la Juventus che, però, non può considerarsi pienamente soddisfatta: l’undici di Allegri ha vinto all’esordio contro l’Udinese per poi essere fermato sul campo amico dal Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Empoli Juventus, match che andrà in scena allo stadio “Castellani” di Empoli. Per i toscani tegola di inizio stagione con l’infortunio di Caprile, tra i pali ci sarà Perisan. Problemi muscolari, invece, per Maldini. Mister Zanetti dovrà sciogliere alcuni dubbi: in difesa Cacace e Pezzella si giocano un posto a sinistra mentre nel reparto offensivo la spunterà solo uno tra Gyasi e Cambiaghi. Per la formazione ospite, invece, l’unico indisponibile è De Sciglio mentre Szczesny dovrebbe riprendere il suo posto in porta. Max Allegri ha un dubbio nel reparto difensivo dove Alex Sandro è in vantaggio su Gatti.

EMPOLI JUVENTUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo bianconero, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.











