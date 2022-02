Diretta Empoli Juventus/ Streaming video tv: Allegri, occhio ad Andreazzoli!

DIRETTA EMPOLI JUVENTUS: GLI ALLENATORI

Molto intrigante nella diretta di Empoli Juventus sarà sicuramente anche l’incrocio fra i due allenatori Aurelio Andreazzoli e Massimiliano Allegri, una sorta di derby toscano delle panchine. Ad Andreazzoli si possono solo fare i complimenti: il suo Empoli gioca bene, sta navigando verso la salvezza e si è anche tolto diverse soddisfazioni, su tutte forse proprio la vittoria allo Stadium bianconero nella partita d’andata. Dal punto di vista dell’identità di gioco, meglio Andreazzoli che Allegri.

I numeri infatti ci dicono che, a questo punto del campionato, Max ha addirittura otto punti in meno rispetto all’Andrea Pirlo della scorsa stagione, non era certamente questo l’obiettivo di Andrea Agnelli quando ha ripreso l’allenatore dei cinque scudetti consecutivi. L’obiettivo minimo del quarto posto è comunque alla portata, ma bisogna dirlo chiaramente: dalla Juventus ci si aspettava decisamente di più… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EMPOLI JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta Empoli Juventus sarà visibile in esclusiva per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla piattaforma digitale DAZN, che ha acquisito i diritti dell’intera stagione di Serie A. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

I telespettatori, per accedere ai contenuti dell’emittente dal televisore, dovranno essere in possesso di una Smart Tv o di un accessorio per collegare il dispositivo a Internet come il Chromecast oppure l’Amazon Fire TV oppure ad una consolle PlayStation o Xbox. In alternativa sarà possibile usufruire della visione in streaming tramite l’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC).

TESTA A TESTA

La diretta di Empoli Juventus è la 28esima sfida tra le due squadre. Nelle gare precedenti il bilancio è nettamente in favore della Vecchia Signora che ha vinto in 20 occasioni con 3 pareggi e appena 4 successi per i toscani. L’ultima volta al Renato Castellani gli ospiti si imposero col risultato finale di 1-2 in rimonta. La squadra di casa era passata in vantaggio alla mezz’ora con Ciccio Caputo. Nella ripresa si scatenava Cristiano Ronaldo che prima pareggiava con un calcio di rigore e poi segnava una rete magnifica da fuori area.

L’Empoli non vince in casa contro i bianconeri addirittura dal dicembre 2007 in un ottavo di finale di Coppa Italia, la gara terminò col risultato di 2-1. La gara fu decisa da Pozzi e Abate con Iaquinta che accorciava. La Vecchia Signora rimase in inferiorità numerica per il rosso a Sergio Almiron nuovo acquisto arrivato a Torino proprio dall’Empoli. All’andata la squadra di Andreazzoli ha sbancato lo Stadium col risultato di 1-0 grazie a un gol di Mancosu.

TURNO FACILE PER LA JUVE?

Empoli Juventus andrà in scena in diretta sabato 26 febbraio alle ore 18.00 nell’anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Allo Stadio Carlo Castellani le due squadre si affrontano per ritrovare la vittoria: gli azzurri sono infatti reduci dalla sconfitta nello scontro diretto con la Sampdoria, mentre i bianconeri negli ultimi due turni hanno ottenuto i pareggi contro Atalanta e Torino (oltre a quello in Champions League in casa del Villarreal). Una rivalsa serve dunque ad entrambe le compagini in vista della fase finale della stagione.

La classifica, ad ogni modo, sorride più ai toscani che ai piemontesi. L’Empoli sembra infatti essere ormai sicuro della salvezza, trovandosi al dodicesimo posto a quota 31, a +9 sulla zona retrocessione. La squadra di Aurelio Andreazzoli deve però tornare a conquistare risultati utili se non vuole ripiombare nei bassifondi. La Juventus, da parte sua, non sta rendendo come avrebbe voluto in questa annata. La graduatoria li vede al quarto posto con 47 punti, con il posto in Champions League insidiato dall’Atalanta che è a -3, ed ormai definitivamente fuori dalla corsa allo scudetto. È indispensabile dunque tornare a vincere per evitare il peggio.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS

In occasione della ventisettesima giornata di Serie A non ci sono squalificati per la diretta Empoli Juventus, ma i due allenatori dovranno fare i conti con una lunga lista di infortunati, soprattutto per quanto concerne i piemontesi. I padroni di casa, da parte loro, non avranno a disposizione Haas, Marchizza, Verre. Il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli dovrebbe mettere i suoi in campo con il consueto 4-3-2-1: Vicario; Stojanovic, Romagnoli S, Tonelli, Parisi; Zurkowski, Asllani, Benassi; Henderson, Bajrami; Pinamonti. Gli ospiti, invece, dovranno fare a meno di Chiesa, Chiellini, Bernardeschi, Dybala, Kaio Jorge, McKennie, Rugani, Alex Sandro. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri dunque sarà costretto ad optare per un 4-3-3 presumibilmente così disegnato: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

QUOTE EMPOLI JUVENTUS

La diretta di Empoli Juventus vede i bianconeri favoriti: le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai lo confermano. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è infatti fissata a 5,25. Un successo degli ospiti, con il segno 2, invece, si trova 1,65. Il pareggio, con il segno X, infine, è quotato a 3,90.



