DIRETTA/ Empoli Juventus video streaming tv: bianconeri dilaganti nei precedenti

DIRETTA EMPOLI JUVENTUS: I TESTA A TESTA

La diretta del match Empoli Juventus pone di fronte due formazioni che si sono affrontate 29 volte. L’ago della bilancia pende totalmente dalla parte della formazione bianconera di Torino. Sono 22 le vittorie su 29 scontri vinti dalla Juventus, il primo nel 1986 con il risultato di 0-1. Gara di ritorno che vide la Juventus imporsi all’interno delle proprie mura con il risultato di 3-0. Nella stagione successiva è l’Empoli a ottenere il primo successo contro la Juventus con il risultato di 1-0, decisivo il gol realizzato da Ekstrom.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS/ Quote, Allegri perde anche Nicolò Fagioli

Continuando con la rivalità tra le due formazioni, il risultato di pareggio è capitato solamente in tre circostanze mentre la vittoria da parte dei toscani quattro volte, l’ultimo nel 2021 con il gol decisivo realizzato dall’attaccante Leonardo Mancuso, oggi in forza al Como nel campionato di serie B. L’ultimo scontro in campionato è stato vinto dalla Juventus con il pesante risultato di 4-0, grazie alle reti realizzate da Kean, Mckennie e la doppietta di Rabiot. (Marco Genduso)

Video/ Empoli Napoli Primavera (3-1) gol e highlights: tanti gol e finale pirotecnico

EMPOLI JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Juventus non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 36^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Empoli Napoli Primavera (risultato finale 3-1): gara pirotecnica, campani KO

EMPOLI JUVENTUS: OSPITI FAVORITI!

Empoli Juventus, in diretta lunedì 21 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A. Incognite bianconere non solo dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia ma anche in merito alla nuova penalizzazione che potrebbe vanificare la corsa verso l’Europa della squadra di Allegri, che punti alla mano dovrebbe difendere il secondo posto e invece rischia di veder diventare la qualificazione in Champions un miraggio.

In casa Empoli ci sarà invece un clima di festa, l’ultimo pari in extremis in casa della Sampdoria ha regalato ai toscani la salvezza matematica e la certezza della terza partecipazione consecutiva alla Serie A, eventualità che non si verificava dal periodo 2014-2017 per gli azzurri. All’andata perentoria vittoria per 4-0 della Juventus contro l’Empoli, il 26 febbraio 2022 2-3 per i bianconeri nell’ultimo precedente in casa tra le due squadre. L’Empoli non batte invece in casa la Juventus dall’1-0 del 3 aprile 1999.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Empoli Juventus, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Paolo Zanetti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Haas; Pjaca, Henderson, Cambiaghi; Caputo. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Barbieri, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

EMPOLI JUVENTUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA