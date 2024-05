Diretta Empoli Lazio Primavera/ Streaming video tv: per il terzo posto! (oggi 18 maggio 2024)

DIRETTA EMPOLI LAZIO PRIMAVERA: BIANCOCELESTI PER IL TERZO POSTO

Ospiti a caccia del terzo posto, questo sarà il tema di maggiore interesse per la diretta di Empoli Lazio Primavera, che sarà disputata alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, sabato 18 maggio 2024, per la trentaquattresima e ultima giornata di campionato. Per i padroni di casa l’obiettivo nella diretta di Empoli Lazio Primavera sarà quello di salutare al meglio il pubblico amico al termine di una stagione che possiamo considerare certamente positiva per i toscani, che dopo le ultime due vittorie consecutive potrebbero ancora puntare al simbolico obiettivo di chiudere nelle prime dieci posizioni della classifica.

La situazione è tuttavia sicuramente più significativa per gli ospiti, perché la Lazio Primavera con la divertente vittoria per 4-3 contro l’Inter di settimana scorsa ha davvero avvicinato il terzo posto, per il quale tuttavia serve ancora un punto per non dipendere dal risultato dell’Atalanta. Il terzo posto è il migliore tra chi dovrà disputare il primo turno dei playoff scudetto, potrebbe garantire un piccolo vantaggio e allora per i biancocelesti varrà la pena di fare questo ultimo sforzo: che cosa ci dirà la diretta di Empoli Lazio Primavera?

DIRETTA EMPOLI LAZIO PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

All’ultimo atto del Campionato Primavera 1, tifosi e appassionati sapranno benissimo che la diretta tv di Empoli Lazio Primavera sarà garantita in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia, fondamentale punto di riferimento per il nostro massimo campionato giovanile. Per lo stesso motivo, ecco naturalmente che saranno il sito oppure l’applicazione proprio di Sportitalia a garantire oggi la diretta streaming video di Empoli Lazio Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI LAZIO PRIMAVERA

Infine, si può naturalmente analizzare anche le possibili mosse dei due allenatori e quindi le probabili formazioni per la diretta di Empoli Lazio Primavera. Alessandro Birindelli potrebbe scegliere per i padroni di casa un modulo 3–5-2 con Bonassi, Pauliuc e Tosto nella difesa a tre davanti al portiere Vertua; a centrocampo invece indichiamo la folta linea a cinque formata da El Biache, Stoyanov, Bacci, Vallarelli e Majdandzic da destra a sinistra; infine il reparto offensivo del Lecce dovrebbe prevedere Corona e Nabian nella coppia d’attacco titolare.

Passando agli ospiti della Lazio Primavera, ecco un modulo 4-3-3 per gli uomini allenati da mister Stefano Sanderra: indichiamo come titolari il portiere Renzetti; davanti a lui, i quattro difensori Zazza, Ruggeri, Bordon e Milani; a centrocampo invece il terzetto formato da Di Tommaso, Nazzaro e Sardo che dovrebbero agire dal primo minuto; infine, la Lazio in attacco dovrebbe mostrarci il tridente con Kone e Fernandes esterni ai fianchi del centravanti D’Agostini.











