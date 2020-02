Diretta Empoli Lazio Primavera/ Streaming video tv: speranze di playoff per entrambe

Empoli Lazio Primavera, che sarà diretta dal signor Daniele Rutella, si gioca alle ore 14:30 di venerdì 7 febbraio e rappresenta l’anticipo nella 18^ giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Una partita tra due squadre che si trovano nella metà bassa della classifica ma continuano a sperare in un posto nei playoff: la scorsa domenica l’Empoli è caduto sul campo del Cagliari non riuscendo a confermare il suo momento positivo (arrivava da due vittorie) e ha perso una posizione, ma resta ad un solo punto dalla sesta piazza utile per proseguire la corsa al termine della stagione regolare. Bene la Lazio, rialzatasi con il successo di Pescara: i biancocelesti hanno guadagnato tre punti fondamentali sul Delfino e, anche se la zona playout rimane comunque molto vicina (2 punti), anche giocare i playoff non appare un’ipotesi tanto peregrina. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Empoli Lazio Primavera, una partita che è importante per entrambe le squadre perchè potrebbe rappresentarne il salto di qualità; aspettando il calcio d’inizio possiamo ora valutare, brevemente, quali siano le scelte dei due allenatori e approfondire il discorso legato alle probabili formazioni.

La diretta tv di Empoli Lazio Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale che come sempre segue integralmente il campionato: in questo caso avrete la possibilità di assistere alle immagini della partita al numero 60 del vostro televisore, mentre in alternativa potrete attivare il servizio di diretta streaming video che viene fornito dalla stessa emittente, senza costi aggiuntivi e naturalmente con l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

Per Empoli Lazio Primavera le scelte di Antonio Buscé dovrebbero ricalcare quelle di domenica: dunque vedremo un 4-3-1-2 nel quale Belardinelli è il vertice basso di un rombo di centrocampo il cui trequartista sarà Lombardi, che andrà a giocare come supporto dei due attaccanti Merola e Cannavò che sono ancora favoriti su Ekong e Lipari. Attenzione ad Asllani, che reclama una maglia tra le linee ma potrebbe anche prendere il posto di una delle due mezzali, vale a dire Zelenkovs e Sidibe; in difesa Viti e Matteucci proteggeranno il portiere Pratelli, mentre Donati e Adamoli saranno i terzini. La Lazio di Leonardo Menichini gioca con un 4-3-3 nel quale Marino e Moro giocano ai lati di Nimmermeer, che nell’ultima giornata ha trovato finalmente i primi due gol in campionato ed è in vantaggio su Zilli; Bertini e Shoti devono vincere la concorrenza di Czyz a centrocampo, con il polacco ci sarebbe eventualmente un interno con maggiore propensione agli inserimenti senza palla. Alessio Bianchi sarà il playmaker; alle sue spalle Kalaj e Gustavo Cipriano giocheranno come centrali di una difesa completata dai laterali Armini e Falbo, il portiere sarà Alia.



