DIRETTA EMPOLI LAZIO/ Video streaming tv: ecco i precedenti da ricordare, 3 giugno 2023

DIRETTA EMPOLI LAZIO: TESTA A TESTA

Poco tempo all’inizio della diretta di Empoli Lazio valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato italiano di Serie A. Prima di tuffarci nelle emozioni della sfida andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre: allo stadio “Castellani” di Empoli, sono tredici gli incroci tra i toscani e i capitolini dal 1997 ad oggi. La prima volta (21 settembre 1997) i padroni di casa si imposero di misura nel venticinquesimo turno di campionato.

Il 14 marzo 1999, invece, la prima partita terminata con un pareggio. Per trovare il primo successo ospite, infine, bisogna arrivare al 3 novembre 2002: 1-2 nell’ottava giornata di Serie A. La sfida con più reti è quella del 27 novembre 2005: successo della Lazio per 3-2 con i gol firmati da Dabo, Tare e Liverani e Bonetto e Tavano su calcio di rigore per i toscani. (Giulio Halasz)

EMPOLI LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Lazio non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 38^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PER IL SECONDO POSTO!

Empoli Lazio, in diretta sabato 3 giugno 2023 alle ore 21.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A. La Lazio ha già festeggiato una stagione da incorniciare, col ritorno in Champions League, la ciliegina della qualificazione in Supercoppa Italiana in un anno bagnato dalla vittoria di 2 derby e di almeno uno scontro diretto contro le squadre di alta classifica. Dopo il successo con la Cremonese, ai biancazzurri serve infatti un ultimo passo per chiudere al secondo posto.

La differenza reti sfavorevole rispetto all’Inter impone alla Lazio una vittoria (salvo passi falsi dei nerazzurri a Torino) in casa di un Empoli che è però una delle squadre più in forma del momento. 11 punti nelle ultime 5 partite di campionato per i toscani che anche pareggiando al 96′ col Verona, affamato di punti salvezza, hanno dimostrato di non voler fare regali. La Lazio ci è già passata, subendo nel match d’andata una beffarda rimonta dal 2-0 al 2-2 nei minuti conclusivi dell’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Empoli Lazio, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Paolo Zanetti schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Grassi, Bandinelli; Henderson; Caputo, Cambiaghi. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

EMPOLI LAZIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Lazio, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell'Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.25, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l'eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.











