Diretta Empoli Lazio (risultato 0-1): ESPULSO COLOMBO!

Pezzella la mette in mezzo, blocca senza problemi Mandas. Colombo per Marianucci, il tiro viene respinto dalla difesa dei biancocelesti. Rovella dentro per Castellanos anticipato all’ultimo istante. Giallo a Rovella, Fazzini ci prova di testa, blocca Mandas. Espulso Colombo! Entrata in ritardo su Gigot, secondo giallo e rosso, piove sul bagnato per i toscani. Guendouzi in mezzi, ci arriva Marusic che trova la grande risposta di Vasquez. Cacace in mezzo a cercare Gyasi, ottimo l’intervento di Mandas. Goglichidze falloso su Zaccagni, ammonito il difensore. Pellegrini in mezzo, Castellanos di testa spedisce alto. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

Diretta Empoli Lazio streaming video, come seguire la partita

La diretta Empoli Lazio verrà giocata allo Stadio Carlo Castellani da cui verranno trasmesse le immagini per Dazn che potranno poi essere viste in diretta streaming video sul sito o l’applicazione.

LA SBLOCCA SUBITO DIA!

Inizia il match tra Empoli e Lazio. Dia! Lazio avanti dopo appena un minuto di gara! Cross di Hysaj, Viti manca l’intervento con Dia che colpisce e la sblocca. Mandas esce bene su Colombo che colpisce involontariamente l’estremo difensore greco. Si rialza Mandas, riprende il gioco. Fazzini crossa, pallone troppo lungo. Marusic serve Hysaj, cross respinto. Marianucci ci prova da fuori area, Mandas blocca la minaccia. Guendouzi recupera la sfera e serve Castellanos, il tiro termina di poco fuori. (agg. Umberto Tessier)

le formazioni ufficiali, via!

Vediamo insieme qualche statistica prima di immergerci nel commento live della diretta di Empoli Lazio, due squadre che oggi potrebbero dare spettacolo a giudicare dai trend portati in esame dai dati raccolti sul sito della Lega Serie A. Partiamo dai toscani, curiosamente sono la squadra che porta meno tifosi allo stadio in tutta la competizione, solo 8mila spettatori di media. Ma tralasciando le curiosità da un punto di vista statistico sono uno dei peggiori attacchi della Serie A se prendiamo in esame le ultime cinque partite. Solo 0,9 reti portate a casa, invece da un punto di vista difensivo i dati sono immutati il che permette comunque un agevole salvezza. Lazio che invece sembra aver perso la scintilla nello stesso campione di partite, abbiamo infatti mezzo gol di meno segnato a partita, mentre in difesa di passa dalla unica rete subita alle 1,2 delle ultime cinque.

Però attenzione perché i biancocelesti contro le squadre dell’altra parte della classifica riescono comunque a portare a casa nel 75% dei casi un risultato positivo, importante per la lotta Champions, andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Empoli Lazio, il fischio di inizio sta per cominciare, si parte! EMPOLI (3-4-2-1): D. Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Marianucci, Giu. Pezzella; Solbakken, Cacace; L. Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gigot, A. Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni (agg. Gianmarco Mannara)

Empoli Lazio, biancocelesti in lotta per l’Europa

Alle 12.30 si terrà la diretta Empoli Lazio partita che alla trentacinquesima giornata potrebbe decidere il futuro della squadra toscana che si trova in piena lotta salvezza e anzi è fortemente a rischio vedendo gli ultimi risultati che sono riusciti a portare a casa, come la sconfitta 2-1 in casa della Fiorentina, che segue 20 partite consecutive senza vittoria e soli 6 punti accumulati da queste sfide.

Per i biancocelesti invece è l’occasione per accumulare punti importanti per la lotta per l’Europa League o la Conference League che in questa stagione vedranno solamente la qualificazione della squadra al 5° e al 6° posto.

Formazioni Empoli Lazio, probabili ventidue in campo

Le formazioni che dovremmo vedere in campo per la diretta Empoli Lazio saranno sicuramente le migliori possibili per i due allenatori che vorranno portare via i 3 punti, Roberto D’Aversa dovrà fare a meno di Grassi squalificato quindi nel suo 3-4-2-1 metterà in campo, Vasquez, Goglichidze, Ismajli e Viti, Gyasi, Kovalenko, Anjorin e Pezzella, Esposito e Fazzini ed Esposito.

Le scelte di Marco Baroni invece seguiranno quelle del pareggio 2-2 con il Parma con il 4-2-3-1 con Mandas tra i pali, Pellegrini, Romagnoli, Gila e Marusic in difesa, Guendouzi e Rovella in mediana, Isaksen, Dia e Zaccagni sulla trequarti alle spalle di Castellanos.

Diretta Empoli Lazio, quote e possibile esito finale

Proviamo ora a dare uno sguardo al possibile risultato finale della diretta Empoli Lazio che a meno di qualcosa di clamoroso dovrebbe vedere i biancocelesti portarsi a casa 3 punti fondamentali per la lotta europea e con molta probabilità condannare i toscani a dover giocare in Serie B nella prossima stagione.

Stessa lettura viene fatta anche da Sisal che infatti assegna 4.33 come valore per la vittoria dell’Empoli, il più alto tra i tre possibili, quello più basso è poi la vittoria della Lazio data a 1.83, c’è poi il pareggio che viene quotato a 3.60.