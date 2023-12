DIRETTA/ Empoli Lazio video streaming tv: dominio capitolino in passato (Serie A, 22 dicembre 2023)

DIRETTA EMPOLI LAZIO, TESTA A TESTA

La diretta di Empoli Lazio è uno degli incontri classici della Serie A italiana, con un totale di 26 partite disputate tra le due squadre. In questo confronto, l’ago della bilancia pende nettamente a favore della Lazio, che ha conquistato la vittoria in ben 16 occasioni. La squadra allenata da Sarri ha anche mantenuto una striscia positiva di tre partite senza subire gol contro l’Empoli. L’Empoli, giocando sul proprio terreno di casa, è riuscito a ottenere i tre punti contro la Lazio solo in quattro occasioni, mentre in sei partite le squadre hanno terminato con un pareggio.

DIRETTA/ Torino Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (22 dicembre 2023)

La storia di questi incontri è arricchita da momenti memorabili, come il gol di Candreva per la Lazio fuori casa nel 2015, oltre alla straordinaria serie di gol consecutivi di Milinkovic Savic che ha sbaragliato la difesa avversaria per tre partite consecutive. I tifosi della Lazio conservano con orgoglio le memorie di queste prestazioni straordinarie contro l’Empoli, creando una sorta di dominio nella loro rivalità. La squadra romana ha dimostrato di essere una sfida difficile per gli azzurri toscani, consolidando la propria superiorità nel corso degli anni. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Torino Empoli (risultato finale 1-0): Granata ok! Serie A, 16 dicembre 2023

EMPOLI LAZIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Empoli Lazio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Empoli Lazio sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

Diretta/ Empoli Sampdoria Primavera (risultato finale 3-0): un monologo toscano! (15 dicembre 2023)

UNA VITTORIA MOLTO AMBITA

La diretta Empoli Lazio, in programma venerdì 22 dicembre alle ore 18:30, racconta della 17esima giornata di Serie A. I toscani, dopo la sorprendente vittoria sul campo dei campioni d’Italia del Napoli, non sono più riusciti a replicarsi. L’Empoli è infatti in una striscia aperta di quattro partite consecutive senza i tre punti a partire dalla sconfitta per 4-3 sul Sassuolo, proseguendo con i pareggi contro Genoa e Lecce fino al ko esterno col Torino.

La Lazio sta disputando un campionato sotto le aspettative con 21 punti in 16 partite e l’undicesimo posto. Quando i biancocelesti sembravano aver trovato la chiave per vincere, trovando i successi con Cagliari e Genoa, è arrivata la rete di Henry al 70′ nella trasferta di Verona a far riaprire il loop negativo: 1-1 appunto in Veneto e sconfitta in casa per 2-0 contro l’Inter, dopo aver perso con lo stesso risultato anche nel match di Champions League con l’Atletico Madrid.

EMPOLI LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Empoli Lazio vedono la squadra di casa scendere in campo con il 4-3-1-2. Berisha in porta, retroguardia composto da Ebuehi, Ismajli, Luperto e infine Bastoni. Le due mezzali a centrocampo saranno Marin e Maleh con Grassi in cabina di regia. Si rivede dal primo minuto Baldanzi che supporterà Shpendi e Cambiaghi.

La Lazio replica con il classico 4-3-3 di Sarri. Tra i pali Provedel, difesa da destra a sinistra formata da Hysaj, Casale, Gila e Marusic a completare il reparto. Nella zona nevralgica del campo agiranno Guendouzi, Rovella e Luis Alberto, escluso dai titolari contro l’Inter. In avanti Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

EMPOLI LAZIO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Empoli Lazio danno favorita la squadra ospite a 1.91. Secondo bet365, l’1 fisso è dato a 4.10 mentre la X relativa al pareggio a 3.50.

Ci si aspetta una gara con meno di tre reti visto che l’Under 2.5 è quotato a 1.70 mentre l’Over a 2.10. Più probabile il No Gol a 1.80 rispetto al Gol a 1.95.











© RIPRODUZIONE RISERVATA