Diretta/ Empoli Lecce (risultato finale 1-0): basta il rigore di Caputo, toscani ok!

DIRETTA EMPOLI LECCE (RISULTATO FINALE 1-0)

Empoli Lecce 1-0: allo stadio Castellani è la squadra di casa a vincere di misura la partita valida per la 28^ giornata di Serie A. L’Empoli inizia spingendo anche nel secondo tempo: a dire il vero dopo un’occasione per Razvan Marin ne ha due il Lecce con Federico Di Francesco (in campo per Banda) e Strefezza, ma poi i toscani rispondono con Baldanzi e al 60’ capitalizzano i loro sforzi e il baricentro alto con l’episodio che sblocca il match. Ennesima incursione dalla fascia sinistra di Fabiano Parisi che entra in area e viene messo giù da Hjulmand: Fabbri indica immediatamente il dischetto, il check con il Var conferma la decisione dell’arbitro.

Così Francesco Caputo si porta agli undici metri e sceglie la soluzione di potenza, che batte Wladimiro Falcone (il portiere quasi ci arriva con il piede) e porta in vantaggio l’Empoli. A dire il vero da quel momento succede poco: ci sono tante sostituzioni, Di Francesco prova a fare il gol dell’anno in rovesciata ma non inquadra il bersaglio grosso, alla fine il rigore di Caputo regge e l’Empoli si prende una vittoria che gli permette di salire a 31 punti nella classifica di Serie A. Crisi per il Lecce, che resta a 27 ma soprattutto chiude l’ennesima partita senza gol. (agg. di Claudio Franceschini)

EMPOLI LECCE (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Empoli Lecce 0-0: intervallo allo stadio Castellani, ed è ancora parità nel match della 28^ giornata di Serie A. A squillare per primo è il Lecce, con il solito Strefezza: il primo tiro della partita è dell’esterno giallorosso che però non inquadra lo specchio della porta. Con il passare dei minuti poi l’Empoli prende in mano le operazioni: Wladimiro Falcone blocca la conclusione da fuori di Caputo che si rende pericoloso anche al 33’ minuto, non riuscendo a calciare da ottima posizione e lasciando un pallone vagante nella disponibilità di Akpa Akpro, che invece impatta malissimo facendo sfumare una bella chance. Subito dopo ci prova Baldanzi, che mostra tutte le sue qualità con stop e tiro di prima intenzione che Falcone deve disinnescare.

La squadra di Paolo Zanetti è arrembante e rischia seriamente di mettere alle corde il Lecce, che appena prima della mezz’ora aveva avuto una buona punizione calciata sulla barriera da Strefezza. Al 37’ Akpa Akpro si scontra con Tuia e cade male: il centrocampista dell’Empoli non ce la fa e così Zanetti deve operare la prima sostituzione della partita, facendo entrare Fazzini. Subito dopo si batte un angolo guadagnato da Gendrey e il Lecce ha l’occasione migliore: Blin stoppa nel traffico e calcia, bravissimo Bandinelli a frapporsi. Sulla ripartenza Caputo si fa tutto il campo, conclusione da fuori e ottima risposta di Falcone: partita viva, vedremo come andrà nella ripresa… (agg. di Claudio Franceschini)

EMPOLI LECCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Lecce sarà disponibile su DAZN, telecronaca affidata a Federico Zanon, commento tecnico di Stefan Schwoch. Gara visibile tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Il match inoltre è visibile su Sky sul canale 214.

EMPOLI LECCE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Sta finalmente per cominciare la diretta Empoli Lecce e analizzare il match sulla carta attraverso le statistiche potrebbe aiutarci ad immergerci nella gara del Castellani, che avrà il fischio d’inizio alle ore 19.30, con 60 minuti di ritardo a causa dell’incendio scoppiato negli spogliatoi dello stadio. In casa, l’Empoli ha messo a referto 16 punti contro i 12 in trasferta con sei gol subiti in meno rispetto a quelli incassati lontano da casa. Il Lecce preferisce controtendenza giocare in trasferta, almeno sulla carta, avendo messo a referto tre punti in più rispetto a quelli inanellati in casa.

I dati che più colpiscono sono relativi al secondo tempo, la frazione dove i pugliesi tendono a segnare maggiormente, 15 gol a 9, ma anche a subire meno reti: 20 infatti le reti incassate nel primo tempo, otto in più se confrontate a quelle subite nella ripresa. Adesso leggiamo le formazioni ufficiali, poi Empoli Lecce comincia! EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. All. Zanetti. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

INIZIO RINVIATO

Empoli Lecce si gioca? Manca poco al calcio d’inizio della partita al Castellani, ma c’è un problema che potrebbe far slittare l’avvio del match o addirittura rinviarlo. Il problema è un principio di incendio scoppiato nello spogliatoio dell’Empoli: stando a quanto rivela la redazione di Sky Sport un cortocircuito avrebbe provocato un danno al controsoffitto. Il problema sarebbe stato subito risolto, ma il problema è che le due squadre non sono ancora scese sul terreno di gioco per effettuare il riscaldamento: le prime indiscrezioni parlavano di un possibile ritardo di 15 minuti o 30, ma in seguito si è parlato addirittura di un’ora (quindi con inizio alle ore 19:30) e poi anche di rinvio.

In questo momento è in corso un briefing tra l’arbitro Michael Fabbri, gli ufficiali della Lega e i dirigenti delle due società. Da capire se la diretta di Empoli Lecce si giocherà oggi o se invece sarà rinviata; magari a domani, ma anche questo è chiaramente un punto da chiarire se eventualmente si deciderà per la soluzione estrema. Stiamo a vedere quindi e attendiamo ulteriori aggiornamenti sulla situazione… (agg. di Claudio Franceschini)

I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Empoli Lecce, partita valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ora a vedere i precedenti tra toscani e salentini. Il bilancio delle gare disputate in Toscana allo stadio “Castellani” parla di sei partite: tre vittorie dei padroni e altrettante gare terminate in parità, nessuna vittoria per i pugliesi che oggi proveranno a sfatare il tabù. Il primo incrocio risale al 2 marzo 1997, 1-1 nella sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B.

La prima vittoria dell’Empoli combacia con il match con il maggior numero di gol: parliamo del 5-1 toscano datato 26 aprile 1998 nella sfida della trentunesima giornata di Serie A. L’ultima partita in ordine di tempo, infine, è del 10 maggio 2021: 2-1 in favore dei toscani con i gol realizzati da La Mantia e Matos dopo il momentaneo vantaggio ospite firmato da Pablo Rodriguez. (Giulio Halasz)

EMPOLI LECCE: VINCERE PER CHIUDERE I CONTI

Empoli Lecce, in diretta alle ore 18.30 di lunedì 3 aprile 2023 allo stadio “Castellani” di Empoli, è una gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre sperano in un tranquillo finale di stagione ma, affinché ciò si realizzi, sarà importante non fallire lo scontro diretto in programma alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Da una parte, infatti, i toscani a quota 28 punti dopo la sconfitta di Bergamo; dall’altra i salentini con un punto in meno e reduci dalla sconfitta di misura patita in casa della Fiorentina.

EMPOLI LECCE: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Empoli Lecce. Partiamo dalla formazione di casa dove mister Zanetti dovrebbe optare per la coppia formata da Caputo e Satriano in avanti con Baldanzi alle loro spalle. In difesa Luperto insieme a De Winter, quest’ultimo al posto dell’infortunato Ismajli. In dubbio la presenza di Vicario, pronto Perisan a difendere i pali dei toscani. In casa Lecce, invece, due squalificati per mister Baroni: non saranno del match Umtiti e Maleh. Il primo verrà rimpiazzato da Tuia mentre a centrocampo agiranno Blin e Gonzalez. Solito ballottaggio nel tridente offensivo tra Ceesay e Colombo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Empoli Lecce. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.40, il pareggio è dato a 3.05 mentre la vittoria ospite paga 3.25 volte la posta.











