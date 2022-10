Diretta/ Empoli Lecce streaming video tv: toscani in risalita (Primavera)

DIRETTA EMPOLI LECCE PRIMAVERA: TOSCANI FAVORITI!

Empoli Lecce, in diretta sabato 15 ottobre 2022 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci, sarà una sfida valida per la 8^ giornata del campionato Primavera 1. Toscani in risalita dopo 4 risultati utili consecutivi, l’inizio di torneo dell’Empoli era stato timido ma l’ultima vittoria in casa del Milan ha confermato come la squadra di Buscé voglia essere competitiva per le migliori posizioni di classifiche.

Dopo i successi contro Inter e Udinese è stato invece costretto a frenare il Lecce che è scivolato in casa contro il Cagliari. Dopo la salvezza dell’anno scorso i salentini si stanno proponendo verso il vertice della classifica, pur manifestando qualche limite dal punto di vista della continuità. Il 20 marzo scorso, nell’ultimo precedente in Toscana tra le due squadre, l’Empoli ha battuto 2-1 il Lecce con reti decisive per gli azzurri di Barsi e Baldanzi.

EMPOLI LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Lecce Primavera sarà trasmessa su Solocalcio: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1. Per assistere al match sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale 61 del digitale terrestre. In alternativa, sarà possibile seguire la diretta streaming video di Empoli Lecce Primavera gratuitamente tramite la medesima emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e collegarsi sul sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI LECCE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Lecce Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Petroio di Vinci. Per l’Empoli, Antonio Buscè schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fantoni, Ndragoli, Fini, Boli, Ignacchitti, Renzi, Kaczmarski, Rosa, Tropea, Dragoner. Risponderà il Lecce allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Borbei; Munoz, Hasic, Pascalau, Dorgu; Berisha, Samek, Vulturar; Salomaa, Burnete, Mömmö.

EMPOLI LECCE PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.

