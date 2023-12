Diretta/ Empoli Lecce (risultato 0-0) video streaming tv: Caputo vs Piccoli, via! (Serie A 11 dicembre 2023)

DIRETTA EMPOLI LECCE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della gara Empoli Lecce sta per cominciare: il match del Castellani evidenze due formazioni che classifica si ritrovano rispettivamente al 17esimo e 13esimo posto. Empoli che con 9 reti realizzate si affaccia come il peggior attacco di questo campionato. Giallorossi rispondono con ben sette reti in più. La formazione allenata da Aurelio Andreazzoli con 26 gol presi risulta essere anche la seconda difesa più battuta di questo campionato, peggio ha fatto solamente la Salernitana con due gol in più. Lecce chi invece ha subito 19 gol. In tema marcatori da tenere d’occhio l’attaccante montenegrino Krstovic, ultima scoperta dell’esperto direttore sportivo Pantaleo Corvino.

Una vittoria oggi per entrambe le formazioni potrebbe significare allontanarsi dalla zona più calda della classifica. Adesso è davvero il momento di dare alle formazioni ufficiali qui al Castellani, perché ci siamo davvero: la diretta di Empoli Lecce sta finalmente per cominciare, parola dunque al campo! EMPOLI (4-3-2-1): E. Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, S. Bastoni; Kovalenko, A. Grassi, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli LECCE (4-3-3): W. Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; J. Gonzalez, Ramadani, Oudin; N. Sansone, Piccoli, Banda. Allenatore: Roberto D’Aversa (Marco Genduso)

EMPOLI LECCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Lecce non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa quindicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

EMPOLI LECCE: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Empoli Lecce ha un testa a testa che ci parla di 26 partite. L’ago della bilancia pende esattamente in equilibrio con otto vittorie a testa e ben 10 risultati di pareggio. Il miglior cannoniere all’interno di questa sfida risulta essere Carmine Esposito, attaccanti passato da Empoli che ha realizzato ben cinque gol. La prima volta affrontate stato il 16 novembre 1947 con il successo dei toscani con il risultato di 3-1.

La prima vittoria dei giallorossi avviene la gara di ritorno giocato il 16 aprile 1948 con il risultato di 2-1. Avvicinandosi a tempi più moderni le discoteche affrontato la prima volta inserito il 4 gennaio 1998. Risultato di pareggio che poi venne completamente stravolto della gara di ritorno con la vittoria dei giallorossi per 5-1. L’ultima sfida giocato tra queste due squadre risulta essere quella del 3 aprile 2023 con la vittoria di misura degli azzurri con il risultato di 1-0. (Marco Genduso)

EMPOLI LECCE: TOSCANI FAVORITI!

Empoli Lecce, in diretta lunedì 11 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Castellani di Empoli sarà una sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Il primo posticipo di questo turno del massimo campionato italiano mette di fronte due formazioni che necessitano di punti salvezza: da un lato, infatti, i toscani quartultimi in classifica e, quindi, appena fuori dalla zona retrocessione. Un punto nelle ultime due gare, quello contro il Genoa, è il biglietto da visita dell’Empoli. In casa Lecce, invece, prima parte di stagione migliore con sedici punti e tre pareggi di fila alle spalle.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI LECCE

Le probabili formazioni della diretta Empoli Lecce, match che andrà in scena allo stadio Castellani di Empoli. Per i padroni di casa dubbio riferito alla presenza di Baldanzi, alle prese con un problema alla caviglia. Sicuramente fuori causa, invece, Pezzella e Guarino. Per i pugliesi, invece, indisponibili Kaba e Corfitzen.

EMPOLI LECCE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della squadra toscana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dei salentini, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.











