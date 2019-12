Diretta Empoli Livorno/ Streaming video DAZN: bollente derby toscano (Serie B)

Empoli Livorno, diretta dall’arbitro Sozza, è la partita in programma oggi, domenica 29 dicembre 2019 tra le mura del Castellani: fischio d’inizio previsto alle ore 21,00. Sarà con la diretta tra Empoli e Livorno, bollente derby toscano, che si chiuderà ufficialmente la 19^ giornata del campionato di Serie B, l’ultima del turno di andata e certo siamo davvero impazienti di dare la parola al campo. L’incontro infatti si apre tra i migliori auspici in termini di spettacolo e certo oggi si troveranno di fronte due squadre che hanno un disperato bisogno di punti: è infatti ormai diventata cronica la situazione di crisi che Empoli e Livorno stanno vivendo. Se si esclude la boccata d’ossigeno con l’Ascoli, la squadra azzurra non incassa tre punti da settembre e neppure il cambio di panchina vissuto a novembre con l’arrivo di Muzzi ha sortito gran di effetti. Ancor peggiore è la situazione del Livorno, fanalino di coda del campionato cadetto: gli amaranto rischiano ormai di disperare anche della salvezza dopo anche il KO trovato col Pescara, il quarto di fila.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Livorno non sarà trasmessa sui nostri canali, ad eccezione forse di Dazn 1 che, grazie alla sinergia con Sky, permette agli abbonati delle due emittenti di assistere alla sfida sul canale 209 del decoder satellitare. Naturalmente i clienti Dazn potranno gustarsi la partita di Serie B anche con il tradizionale metodo della diretta streaming video, oppure installando direttamente l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI LIVORNO

Benché il campionato di Serie B sia sceso in campo solo tre giorni fa per il Boxing day, visto il clima da derby al Castellani e la posta in palio, per le probabili formazioni della diretta tra Empoli e Livorno, entrambi i tecnici non potranno fare a meno di schierare oggi i titolari più in forma. Ecco che per gli azzurri ci sarà ancora il 4-3-1-2, dove però mancherà Laribi, fermato dal giudice sportivo: spazio a La Gumina e Mancuso in attacco con uno tra Bajrami e Stulac sulla tre quarti. Per la difesa spazio al consueto reparto a 4 con Romagnoli e Nikolaou al centro del reparto e il duo Pirrello-Veseli ai lati. Sarà invece il 3-5-2 per il Livorno di Tramezzani con Boben e Morelli in difesa di fronte a Plizzari ma non Gonelli squalificato, mentre in attacco ci attendiamo la riproposizione della coppa Marras-Mazzeo, a secco nel precedente turno contro il Pescara.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè nessuno dei due club vanti un grande stato di forma in vista della 19^ giornata, per la diretta tra Empoli e Livorno, vogliamo concedere il favore del pronostico agli azzurri. Il portale di scommesse snai poi per la classica 1×2 ha fissato a 1,85 il successo degli azzurri, contro il più elevato 4,25 assegnato agli amaranto: il pareggio è stato invece quotato a 3,50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA