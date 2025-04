DIRETTA EMPOLI MILAN PRIMAVERA, CI SI GIOCA TUTTO

Le due squadre si stanno giocando posizioni importantissime in questo finale di stagione. La diretta Empoli Milan Primavera si disputerà venerdì 18 aprile 2025 alle ore 16:00 e mette in palio tre punti di un’importanza capitale. I toscani sono 18esimi a -8 dalla salvezza con sole cinque partite da disputare dunque ogni punto è oro. Ultimamente è arrivato solo un punto nelle ultime tre ovvero il pareggio con Lazio dopo le sconfitte con Torino e Sassuolo.

Il Milan invece rincorre il sogno playoff distante appena un punto. Dopo aver perso la finale della Coppa Italia di categoria con il Cagliari, i rossoneri hanno messo a referto un pareggio abbastanza deludente per 1-1 contro il Monza.

DOVE VEDERE DIRETTA EMPOLI MILAN PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Empoli Milan Primavera dovrete semplicemente collegarvi a Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La diretta streaming sarà visibile su Sky Go, disponibile su tutte le piattaforme.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN PRIMAVERA

L’Empoli Primavera giocherà con il modulo 3-5-2 con Vertua in porta. Terzetto difensivo composto da Moran, Falcusan e Mannelli. Agiranno da esterni El Biache e Barsotti mentre Baud, Matteazzi e Baralla saranno in mediana. Davanti Brayan e Popov.

Il Milan invece risponderà con il 4-3-3 con Longoni tra i pali, difeso da Bakoune, Paloschi, Dutu e Magni. Nella zona nevralgica del campo giocheranno Sala, Comotto e Hdozic mentre in avanti Ososla e Perrucci larghi con Scotti punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE EMPOLI MILAN PRIMAVERA

La vittoria del Milan Primavera è offerta a 2 ed è per questo che i rossoneri sono i favoriti. Il successo dell’Empoli è a 3.15 mentre la X a 3.50. Over 2.5 a 1.77, Under a 1.93.

