DIRETTA/ Empoli Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 4 novembre 2023)

DIRETTA EMPOLI MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Empoli Milan Primavera ha il fascino di una sfida che è piuttosto prestigiosa a livello giovanile. Negli ultimi minuti prima del fischio d’inizio, ricordiamo le statistiche di toscani e rossoneri nella prima parte del campionato Primavera 1. L’Empoli Primavera vanta 13 punti in classifica, che sono stati frutto di tre vittorie, ben quattro pareggi e una sola sconfitta nelle prime otto giornate di campionato, con una differenza reti che è di conseguenza positiva (+6) per i giovani toscani, perché i gol segnati sono quindici e quelli subiti invece nove.

D’altronde fa ancora meglio il Milan Primavera, che dopo le prime otto giornate è capolista con i cugini nerazzurri grazie a un bottino di ben 20 punti in classifica, con un bilancio di sei vittorie più due pareggi, mentre la differenza reti rossonera è un eccellente +13, frutto di diciotto gol segnati a fronte degli appena cinque invece al passivo. Adesso però le statistiche hanno importanza molto relativa, perché si impone l’attualità: parola al campo, finalmente la diretta di Empoli Milan Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EMPOLI MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Milan Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Empoli Milan Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

LA PRESENTAZIONE

Empoli Milan Primavera in diretta sabato 4 settembre 2023 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri continuano a mantenere un passo da primato, a braccetto con l’Inter in testa alla classifica a quota 20 punti dopo l’ultima vittoria interna contro la Sampdoria, un 2-1 che ha dimostrato la caparbietà del gruppo di Abate in questo inizio di stagione.

L’Empoli viene dalla sua da un’importante rimonta sul campo della Lazio, 2 gol di svantaggio recuperati dai toscani in casa della terza della classe e settimo risultato utile consecutivo per gli azzurri, in una serie fatta di 3 vittorie e 4 pareggi. Il 19 marzo scorso, nell’ultimo precedente disputato in casa dell’Empoli tra le due squadre nel campionato Primavera, i toscani sono riusciti ad imporsi sui rossoneri con il punteggio di 2-1.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Milan Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Petroio di Vinci. Per l’Empoli, Alessandro Birindelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Seghetti; Barsi, Corona, Stassin, Ignacchiti; Indragoli, Kaczmarski, Mannelli; Vallarelli, Bucancil, Barsotti. Risponderà il Milan allenata da Ignazio Abate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bartoccioni; Bakounè, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Ehuwa, Malaspina, Zeroli; Cuenca, Bonomi, Sia.

EMPOLI MILAN PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Milan Primavera, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Premier League. La vittoria del Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l'eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.











