Diretta/ Empoli Milan streaming video e tv. Rossoneri per il tris (Primavera)

DIRETTA EMPOLI MILAN PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Empoli Milan Primavera, in diretta domenica 19 marzo 2023 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato Primavera 1. Rossoneri in campo per la terza vittoria consecutiva che potrebbe togliere le castagne dal fuoco con l’ultimo successo sul Bologna che ha risollevato il Milan a +3 dalla zona play out, con la formazione allenata da Abate che sembra aver trovato la giusta continuità a lungo rincorsa.

Max Verstappen fuori in Q2, abbandona qualifiche/ F1: trasmissione ko per la Red Bull

L’Empoli ha dovuto invece pagare dazio perdendo in casa della Roma seconda in classifica, incassando un poker sul campo dei capitolini e non riuscendo così a dare continuità al precedente successo contro l’Udinese, restando così a -6 dal sesto posto e lontano dalle ambizioni da play off. All’andata colpaccio dell’Empoli che ha vinto di misura sul campo del Milan, toscani che hanno vinto 3-1 anche l’ultima sfida interna contro i rossoneri nel campionato Primavera, datato 29 aprile 2022.

Griglia di partenza Formula 1/ Perez in pole position su Alonso! GP Arabia 2023

EMPOLI MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Milan Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Milan Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Petroio di Vinci. Per l’Empoli, Antonio Buscé schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Stubljar, Barsi, Marianucci, Degli Innocenti, Fini, Guarino, Boli, Zenelaj, Ignacchiti, Angori, Bucancil. Risponderà il Milan allenato da Ignazio Abate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Nava; Bakoune, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Zeroli, Stalmach, Foglio; Cuenca, Mangiameli, Traoré.

Campionato Endurance FIA WEC Sebring, 3° posto Ferrari/ Video, vittoria alla Toyota

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE EMPOLI MILAN PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Milan Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.











© RIPRODUZIONE RISERVATA