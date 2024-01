Diretta/ Empoli Milan streaming video tv: Pioli a caccia di conferme (Serie A, 7 gennaio 2024)

Empoli Milan, in diretta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. L’Empoli punta ad una salvezza tranquilla. Padroni di casa che lo scorso anno si sono salvati in largo anticipo e per questo motivo era arrivata la conferma sulla panchina di Paolo Zanetti. L’annata non è cominciata nel miglior modo e per questo il tecnico è stato esonerato, sostituito con Andreazzoli. Toscani che vogliono allontanarsi dalle zone calde, essendo penultimi con 13 punti, a meno uno dal quartultimo posto. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 0-0 in casa del Cagliari.

Probabili formazioni Empoli Milan/ Quote: Theo Hernandez guida la difesa rossonera (Serie A, 7 gennaio 2024)

Il Milan ha cominciato la nuova stagione con l’obiettivo di tornare sul tetto d’Italia a distanza di un anno. I rossoneri vogliono riscattare un’annata decisamente altalenante, chiusa sul campo al quinto posto, con la qualificazione in Champions League arrivata solo grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus. La squadra di Pioli ha avuto un rendimento altalenante fino ad ora in campionato. Terzo posto in classifica con 36 punti, a meno nove dall’Inter capolista e a più cinque sul quinto posto. Nell’ultimo turno è arrivato il successo per 1-0 in casa contro il Sassuolo.

Probabili formazioni Empoli Milan/ Diretta tv: Caputo a confronto con Giroud (Serie A, 6 gennaio 2024)

EMPOLI MILAN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Milan verrà garantita dalla televisione satellitare, essendo questa una delle partite che rientrano nel pacchetto (di tre gare per turno) che per la 19^ giornata sono fornite anche dai canali di Sky Sport. Sappiamo comunque che tutta la programmazione di Serie A è garantita dalla piattaforma DAZN: la visione del match sarà allora in diretta streaming video per tutti gli abbonati, ma saranno anche i clienti di Now Tv a potersi collegare tramite i loro apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN

Le probabili formazioni della diretta Empoli Milan, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Aurelio Andreazzoli schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajli; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

Video/ Cagliari Empoli (0-0) gol e highlights: Caprile salva i suoi! (Serie A, 30 dicembre 2023)

EMPOLI MILAN LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA