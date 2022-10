Diretta Empoli Milan/ Streaming video tv: Pioli cerca immediato riscatto (Serie A)

DIRETTA EMPOLI MILAN: PIOLI NON VUOLE SBAGLIARE!

Empoli Milan va in scena in diretta alle ore 20:45 di sabato 1 ottobre: si torna a parlare di Serie A 2022-2023 dopo la sosta per le nazionali, e siamo alla 8^ giornata. Il Milan arriva al Castellani avendo sul groppone la sconfitta interna contro il Napoli: era successo anche lo scorso anno e poi è arrivato lo scudetto, dunque scaramanticamente Stefano Pioli potrebbe stare tranquillo ma in realtà ovviamente i rossoneri vogliono riscatto immediato, anche perché davanti ci sono i partenopei e il Milan vuole tenere il passo, senza dimenticarsi dell’Atalanta e delle rivali per il tricolore che, alle spalle, sono comunque in movimento.

L’Empoli invece non ha approcciato troppo bene il suo campionato; forse si è fatto sentire anche il cambio di allenatore, fatto sta che qualche difficoltà c’è stata ma Paolo Zanetti sta comunque proponendo un calcio interessante e un progetto concreto. Prima della sosta è arrivato il colpo di Bologna: una vittoria importante per tenersi al momento lontani dai guai e prendere fiducia. Sarà interessante scoprire cosa succederà nella diretta di Empoli Milan; tra qualche ora saremo in campo, per il momento possiamo fare la nostra solita valutazione circa le scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

EMPOLI MILAN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Milan sarà garantita dai canali della televisione satellitare: nello specifico vi dovrete riferire a Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder), appuntamento riservato agli abbonati con la possibilità di diretta streaming video Empoli Milan grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente è la piattaforma DAZN, che fornisce tutte le partite di Serie A: anche qui la visione è in mobilità e riservata ai clienti, ricordando che si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet, e che i canali DAZN sono disponibili anche sul decoder di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN

Zanetti affronterà la diretta Empoli Milan con il 4-3-1-2, modulo cui non rinuncia, e le scelte dovrebbero essere quasi tutte confermate: Vicario in porta, davanti a lui la coppia centrale formata da Ismajli e Luperto mentre sulle corsie esterne viaggeranno Stojanovic e Fabiano Parisi. In mezzo al campo comanda Razvan Marin; ai suoi lati ecco Haas e Bandinelli, quest’ultimo decisivo per la vittoria al Dall’Ara. Bajrami, uno dei calciatori impegnati in Nations League, sarà il trequartista a supporto del tandem d’attacco: qui restano favoriti sia Lammers che Martin Satriano, ma attenzione alla possibilità che uno tra Destro e Cambiaghi sia in campo.

Il Milan recupera Calabria e Tonali, e sono rientri importanti: il terzino destro sarà titolare, mentre la squalifica di Theo Hernandez impone una maglia per Ballo-Touré con Tomori e Kalulu favoriti per agire al centro di una difesa che, come sappiamo, sarà orfana di Maignan e darà spazio a Tatarusanu tra i pali. Tonali a centrocampo farà coppia con Bennacer; sulla trequarti invece resta vivo il ballottaggio De Ketelaere-Brahim Diaz per la posizione centrale, Messias resta in vantaggio su Saelemaekers per agire a destra mentre a sinistra Rafael Leao torna dalla squalifica. Come prima punta, pochi dubbi anche per la situazione infortuni: giocherà Giroud, ancora una volta.

QUOTE E PRONOSTICO

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l'agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Empoli Milan, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 5,25 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 4,00 volte l'importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 1,60 volte la giocata con questo bookmaker.











