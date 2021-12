Diretta/ Empoli Milan streaming video tv: rossoneri contro l’outsider (Serie A)

DIRETTA EMPOLI MILAN: OCCHIO AD ANDREAZZOLI…

Empoli Milan, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di andata del campionato di Serie A. Sfida sicuramente stuzzicante, con i rossoneri che continuano a rincorrere il ruolo di anti-Inter e che vogliono riscattare la sconfitta contro il Napoli, animata da polemiche per l’annullamento del gol del pari di Kessié allo scadere. Il Milan però dovrà fare i conti con i toscani che sono diventati la vera mina vagante del campionato.

L’Empoli infatti anche dopo il pareggio in casa dello Spezia si mantiene saldamente a metà classifica, più vicino al momento ai sogni europei che alle ansie della zona retrocessione. Per gli azzurri 6 risultati utili consecutivi, compresa la vittoria di Verona che ha garantito il passaggio del turno in Coppa Italia. Il 27 settembre 2018 Empoli e Milan hanno pareggiato 1-1 l’ultimo precedente allo stadio Castellani, il 26 novembre 2016 l’ultima vittoria rossonera col punteggio di 1-4, mentre gli azzurri non hanno mai battuto in casa il Milan in campionato. Unica vittoria interna dell’Empoli contro il Milan nel gennaio del 1986, andata degli ottavi di finale di Coppa Italia, con i toscani che vinsero 1-0 con rete di Luca Cecconi.

DIRETTA EMPOLI MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Empoli Milan di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di conseguenza, è possibile vederla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso la visione sarà una diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN

Le probabili formazioni della diretta Empoli Milan, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Aurelio Andreazzoli schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, S. Ricci, Henderson; Bajrami, Pinamonti; Cutrone. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Maignan; Florenzi, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, B. Diaz, Krunic; Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Carlo Castellani di Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.



