DIRETTA EMPOLI MILAN (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Mettiamoci comodi per la diretta Empoli Milan: analizzando i rendimenti dei due allenatori della stagione rossonera, scopriamo che Sergio Conceiçao in Serie A ha fino a questo momento ottenuto 8 punti in cinque partite con due vittorie, quella di Como e quella contro il Parma con una rimonta folle (i gol del ribaltone sono arrivati al 92’ e 95’) e dunque sta viaggiando a 1,6 punti per gara, ma è anche vero che ha dovuto affrontare Juventus e Inter e nel derby la sorte gli ha girato contro, visto che sono stati i nerazzurri a pareggiare in pieno recupero, possiamo considerarlo un rendimento non ancora straordinario ma nemmeno così pessimo. Nelle prime 17 giornate l’allenatore era ovviamente Paulo Fonseca: per lui i punti sono stati 27 ad una media di 1,5.

Che conclusioni traiamo: che Conceiçao sta viaggiando meglio ma per il momento la differenza è davvero minima, e servirà ancora un po’ di tempo per analizzare davvero il nuovo corso tra gli acquisti di calciomercato e le prossime gare, ad ogni modo già la Supercoppa in bacheca ha fatto molto ma adesso accomodiamoci a leggere le formazioni ufficiali, la diretta Empoli Milan comincia! EMPOLI (3-4-2-1): Vásquez; De Sciglio, Marianucci, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. A disp. Seghetti, Silvestri; Fălcușan, Goglichidze, Sambia, Tosto; Bacci, Żurkowski; Brayan, Konate, Kouamé. All. D’Aversa. MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Musah, Fofana, Rejinders; Jiménez, Abraham, João Félix. A disp. Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Thiaw; Pulisic; Camarda, Chukwueze, Gimenez, Leão, Sottil. All. Conceição. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA EMPOLI MILAN: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING VIDEO?

La diretta Empoli Milan sarà un’esclusiva di DAZN che trasmetterà il match in streaming per tutti i suoi abbonati.

I ROSSONERI RINNOVATI DAL MERCATO DEBUTTANO IN TOSCANA

La ventiquattresima giornata di Serie A continua con la sfida delle 18,00 in campo al Castellani nella diretta Empoli Milan dell’8 febbraio 2025. La sfida è tra due squadre che attraversano momenti di difficoltà ma che vivono in dimensioni totalmente opposte.

L’Empoli arriva dalla sconfitta in trasferta contro la Juventus ma non vince una partita da otto giornate. Decisamente meglio il Milan che arriva dall’1 a 1 nel derby contro l’Inter ed è pronto a fare debuttare i numerosi nuovi acquisti che hanno arricchito la rosa dei rossoneri.

EMPOLI MILAN, LE FORMAZIONI

L’Empoli di D’Aversa ha perso Ismajli per infortunio contro la Juventus e dovrà scendere in campo con una difesa rivisitata dove Marianucci sarà il perno centrale con Goglichidze e De Sciglio ai lati. In porta ci sarà ancora Vasquez mentre i due esterni di centrocampo saranno Pezzella e Gyasi. A centrocampo rischiano di saltare la partita sia Fazzini che Anjorin con Grassi, Henderson e Cacace in mediana e a sostegno di Colombo e Esposito.

Ancora 4-2-3-1 quello del Milan di Conceição che si affida a Maignan tra i pali con Walker, Pavlovic, Tomori e Theo Hernandez in difesa. Musah e Fofana agiranno in mediana con Reijnders sulla trequarti insieme a Leao e Pulisic e a sostegno dell’unica punta Gimenez.

PRONOSTICO EMPOLI MILAN, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Partiamo dalle quote della diretta Empoli Milan per non avventurarci in scommesse strane e ponderare la nostra puntata, dando un occhio ovviamente a quanto ci offre Sisal. I toscani sono sfavoriti nonostante il fattore campo e il loro successo è dato a 5,25 contro l’1,67 in favore dei rossoneri e il pari che si ferma a 3,60.