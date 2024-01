Diretta/ Empoli Monza (risultato 2-0) streaming video tv: doppietta di Zurkowski! (Serie A, 21 gennaio 2024)

DIRETTA EMPOLI MONZA (RISULTATO 2-0): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Empoli e Monza sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul 2 a 0. Nel finale della prima frazione di gioco pure Giagliardini fallisce un’opportunità per il Monza al 31′ ed i toscani ne approfittano così da trovare invece il gol del raddoppio al 38′ per merito di Zurkowski, autore dunque di una doppietta personale sul tiro di Cerri respinto da Sorrentino. Fino a questo momento il direttore di gara Antonio Giua, proveniente dalla sezione di Olbia, non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei tesserati delle due società in campo questo pomeriggio al Castellani. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SCOCCA LA MEZZ’ORA

Giunti alla mezz’ora del primo tempo, il punteggio tra Empoli e Monza è sempre di 1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi tentano di replicare affidandosi ad una giocata di Colpani, ben disinnescato da Caprile tra i pali, al 17′ e con una conclusione di Dany Mota, senza tuttavia inquadrare lo specchio della porta, intorno al 25′. Il loro collega Pedro Pereira colpisce poi di testa al 29′ ma in posizione di fuorigioco. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Toscana la partita tra Empoli e Monza è cominciata da poco più di una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Nicola provano subito a proporsi in avanti con Cerri fermato però dalla difesa avversaria e gli ospiti guidati dal tecnico Palladino vivono alcuni attimi di apprensione già al 3′ quando Gagliardini deve abbandonare il campo per qualche istante a causa di un problema ad una caviglia.

Gli azzurri insistono e dopo averci provato con Gyasi all’11’ riescono a passare in vantaggio al 12′ grazie alla rete messa a segno da Żurkowski. Ecco anche le panchine ufficiali: EMPOLI – A disposizione: Baldanzi, Cacace, Corona, Fazzini, Goglichidze, Indragoli, Maleh, Perisan, Seghetti, Shpendi. All.: Davide Nicola. MONZA – A disposizione: Akpa Akpro, Bettella, Bondo, A. Carboni, V. Carboni, Ciurria, D’Ambrosio, Donati, Ferraris, Gori, Maldini, Maric, Mazza. All.: Raffaele Palladino. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Al fischio d’inizio della diretta di Empoli Monza, ricordiamo che la squadra brianzola guida nel bilancio delle sfide contro l’Empoli nel massimo campionato, avendo vinto due delle tre partite disputate finora. In caso di una nuova vittoria per l’undici di Palladino, l’Empoli diventerebbe la prima squadra contro cui il Monza raggiungerebbe tre vittorie in Serie A. Nei precedenti incontri, la vittoria è sempre andata ai padroni di casa. Inoltre, l’Empoli ha ottenuto cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite al Castellani contro il Monza, considerando le tre serie professionistiche, evidenziando una supremazia sottolineata dai 4 clean sheet in quel periodo.

Tuttavia, la stagione attuale, affidata a Davide Nicola dopo l’esonero di Aurelio Andreazzoli, è in corso con il peggior avvio nella storia dell’Empoli in Serie A dopo le prime 20 giornate. Adesso però al Castellani è tutto pronto, e lo siamo anche noi per seguire questa partita molto delicata per la 21^ giornata di Serie A: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, dove la diretta di Empoli Monza sta finalmente per farci compagnia! EMPOLI (4-3-3): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Zurkowski, A. Grassi, R. Marin; Gyasi, Cerri, Cambiaghi. Allenatore: Davide Nicola MONZA (3-4-2-1): A. Sorrentino; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; P. Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; L. Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino (agg. di Fabio Belli)

EMPOLI MONZA: AD ALTA TENSIONE!

La diretta di Empoli Monza, programmata per oggi 21 gennaio 2024 alle ore 15.00, si preannuncia come un incontro carico di tensione e significato per entrambe le squadre. L’Empoli, attualmente coinvolto nella lotta per evitare la retrocessione, ha urgente bisogno di sommare tre punti per rafforzare la propria posizione in classifica e tenere vive le speranze di permanenza nella massima serie del calcio italiano. Il cammino dell’Empoli in questa stagione ha conosciuto alti e bassi, e la sfida contro il Monza rappresenta un’opportunità cruciale per invertire la rotta e accumulare punti vitali nella corsa alla salvezza. La squadra di casa sarà determinata a sfruttare il fattore campo e il sostegno dei propri tifosi per conseguire un risultato positivo.

Dall’altra parte, il Monza, pur avendo avuto un inizio di stagione promettente, sta attraversando un periodo di calo. La squadra brianzola, che inizialmente si era inserita nella parte alta della classifica, ora cerca di ritrovare la giusta direzione per evitare di compromettere una stagione che aveva iniziato con ambizioni elevate. Per il Monza, ogni partita è ora cruciale per riacquistare fiducia in se stessi e mantenere vive le aspirazioni di competere in Serie A. L’incontro contro l’Empoli rappresenta un’occasione per dimostrare la propria forza e ristabilire un equilibrio nella corsa alla promozione.

DIRETTA EMPOLI MONZA: PROBABILI FORMAZIONI

Nell’attesa diretta di Empoli Monza, le probabili formazioni indicano scelte tattiche mirate da entrambe le squadre per ottenere il massimo rendimento in campo. L’Empoli, impegnato nel 4-3-2-1, punta a sfruttare il talento di Marin come regista, capace di distribuire palloni con precisione e orchestrare le azioni offensive. Shpendi, posizionato come punta centrale, sarà il terminale dell’attacco, cercando di capitalizzare sulle giocate di Cacace dalle fasce. L’abilità di Marin nel controllare il ritmo della partita potrebbe essere cruciale, mentre la coppia di centrocampisti lo supporterà sia in fase di recupero che in quella offensiva.

Dall’altra parte, il Monza schiera il suo 3-4-2-1, evidenziando l’offensiva affidabilità di Colombo come punta centrale. Colpani e Mota, posizionati alle spalle dell’attaccante, sono incaricati di fornire supporto e creare opportunità. L’ala Ciurria è un elemento chiave sulla fascia, pronto a innescare situazioni pericolose, mentre Pablo Mari aggiunge una dimensione costruttiva dalla difesa. Il Monza cerca di mantenere un equilibrio tra solidità difensiva e pericolosità offensiva, cercando di capitalizzare sulle qualità tecniche dei propri giocatori. Entrambe le formazioni sembrano orientate a sfruttare le fasce per creare pericoli in attacco, con giocatori chiave che possono influenzare il corso della partita. La sfida tra Marin e Colombo, rispettivamente regista e attaccante del Monza, potrebbe essere uno degli elementi determinanti nel definire l’esito dell’incontro.

EMPOLI MONZA, LE QUOTE

Per chiunque volesse scommettere all’interno della diretta di Empoli Monza, sappiate che sul sito di Better ci sono delle quote molto intriganti: la vittoria dei toscani viene data a 2,3 mentre un eventuale pareggio sarebbe pagato il 3,2 sull’importo scommesso. Il Monza vincente invece viene dato a 1,9.











