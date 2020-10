Diretta Empoli Monza/ Streaming video Dazn: sfida affascinante (Serie B)

DIRETTA EMPOLI MONZA: SU BROCCHI GRANDE PRESSIONE!

Empoli Monza, in diretta dallo stadio Carlo Castellani della città toscana, è una delle partite in calendario alle ore 16.15 di oggi pomeriggio, sabato 3 ottobre, per la seconda giornata del campionato di Serie B 2020-2021. Possiamo anzi avvicinarci alla diretta di Empoli Monza parlando senza dubbio di big-match. I toscani allenati da Alessio Dionisi sono una delle sole tre squadre che ha iniziato il campionato con una vittoria, per di più espugnando con il punteggio di 0-2 il campo del Frosinone, dunque l’Empoli ha cominciato benissimo un campionato che lo vedrà ancora lottare per la promozione in Serie A, dove spesso ha giocato nelle ultime stagioni. Quanto al Monza di Cristian Brocchi, è noto che Silvio Berlusconi e Adriano Galliani abbiano allestito una formazione eccellente per puntare alla Serie A: dopo il debutto con pareggio 0-0 contro la Spal, un colpaccio al Castellani sarebbe un ottimo modo per mettere subito in chiaro le proprie intenzioni…

DIRETTA EMPOLI MONZA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITADI SERIE B

Secondo una modalità ormai consolidata, Empoli Monza sarà visibile in diretta streaming video oggi pomeriggio su DAZN, la piattaforma digitale riservata agli abbonati che pure in questa stagione detiene i diritti in esclusiva per l’intero campionato di Serie B 2020-2021, cui si aggiungono le immagini in chiaro della diretta tv Rai solamente per una partita ad ogni turno.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MONZA

Spendiamo adesso naturalmente qualche parola anche sulle probabili formazioni di Empoli Monza. Per quanto riguarda i padroni di casa, disegniamo l’Empoli secondo il modulo 4-3-1-2: Brignoli in porta, davanti a lui retroguardia a quattro composta da Fiammozzi, Nikolau, Romagnoli e Pirrello; a centrocampo ecco il terzetto formato da Stulac, Ricci e Zurkowski; infine il reparto offesivo con Moreo trequartista alle spalle di Mancuso e La Mantia. La replica del Monza potrebbe concretizzarsi in uno speculare 4-3-1-2: Lamanna in porta; difesa a quattro con Donati, Scaglia, Paletta e Sammpirisi; nel terzetto di centrocampo Barillà, Barberis e Colpani; Machin trequartista alle spalle della coppia di attaccanti formata da Maric e Gytkiaer.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Empoli Monza, possiamo osservare che secondo le quote dell’agenzia Snai si annuncia una partita piuttosto incerta. Il segno 2 per la vittoria del Monza è quotato a 2,65, si sale poi a 2,85 per il segno 1 in caso di successo dell’Empoli e infine a 3,00 volte la posta in palio sul pareggio in caso di segno X.



