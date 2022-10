DIRETTA/ Empoli Monza video streaming tv: Antonio Rapuano sarà l’arbitro

DIRETTA EMPOLI MONZA: ECCO L’ARBITRO

Empoli Monza sarà diretta da Antonio Rapuano con guardalinee Matteo Bottegoni e Marco Scatragli. Il quarto uomo sarà Ivano Pezzuto con Var Daniele Orsato e Avar Valerio Marini. Antonio Rapuano è nato a Rimini il 10 aprile del 1985 da una famiglia di origini campane, di professione principale fa il poliziotto nella Polizia locale. Il suo esordio da arbitro arriva nel 2000 per attraversare tutte le categorie dilettantistiche e arrivare tra i professionisti in quella che all’epoca si chiamava ancora Lega Pro nel 2012. In Serie B ha debuttato il 6 settembre de l2014 nella sfida Pro Vercelli Virtus Lanciano giocata al Silvio Piola e terminata 2-1.

Diretta/ Empoli Lecce Primavera (risultato finale 1-1): resistenza toscana in 9!

In Serie A ha debuttato in un ridondante Torino Sassuolo terminato 5-3 nel maggio 2017. Laureato in economia e commercio ha diretto quest’anno già due gare in Serie A e cioè Juventus Sassuolo 3-0 e Fiorentina Verona 2-0. In carriera ha diretto 205 partite ufficiali con 957 cartellini gialli. Sono 29 le espulsioni per doppia ammonizione e 43 i rossi diretti. (Matteo Fantozzi)

Diretta/ Monza Spezia (risultato finale 2-0): terza di fila per i brianzoli

COME VEDERE LA PARTITA EMPOLI MONZA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Empoli Monza non sarà una di quelle che per questa 10^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Empoli Monza sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

Diretta/ Torino Empoli (risultato 0-0) streaming video tv: i granata dominano!

PER PALLADINO IMPRESA (QUASI) IMPOSSIBILE?

Empoli Monza, in diretta sabato 15 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A. Brianzoli a caccia di un poker storico, dopo 5 sconfitte e un pareggio l’arrivo di Raffaele Palladino in panchina ha regalato un tris di successi contro Juventus, Sampdoria e Spezia che hanno riportato lontano dal fondo della classifica i biancorossi, che non mettono ora limiti alla loro scalata in classifica.

L’Empoli è stato sorpassato nell’ultimo turno proprio dal Monza, i toscani hanno sfiorato il colpaccio in casa del Toro ma si sono fatti raggiungere in extremis, restando a quota 8 punti in classifica, comunque a +3 rispetto al Verona terzultimo. Al 3 ottobre 2020 risale l’ultimo precedente al “Castellani” tra le due squadre terminato a reti bianche, al 23 dicembre 2000 risale l’ultimo successo interno dell’Empoli contro il Monza col punteggio di 4-2, mentre i brianzoli non vincono in toscana dallo 0-1 del 6 ottobre 1985.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MONZA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Monza, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Paolo Zanetti schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Satriano. Risponderà il Monza allenato da Raffaele Palladino con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho.

EMPOLI MONZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA